Klipsch Heritage Groove und T5 II True Wireless: Den Sommer mit bestem Sound genießen

Indianapolis, USA, 23. Juni 2021 – Der Sommer nimmt gerade an Fahrt auf und Grillfeiern sowie entspannte Tage am See sind in greifbarer Nähe. Mit dem Drahtlos-Lautsprecher Heritage Groove und den In-Ears T5 II True Wireless ist der legendäre Klipsch Sound unterwegs immer dabei, sorgt aber auch in den eigenen vier Wänden für beste Stimmung. Die klangstarken Produkte sind dabei einzigartig designt und sicher auch ein ideales Geschenk für Technik-Fans und Musikfreunde. So steckt in ihnen natürlich die legendäre Klangsignatur, für die Klipsch seit 1946 bekannt ist.

Kompakter Speaker im Vintage-Look: der Heritage Groove

Der Heritage Groove ist mit seinen kompakten Gehäusemaßen der richtige Drahtlos-Lautsprecher für einen Ausflug an den Strand, für den gemütlichen Grillabend auf dem Balkon oder im heimischen Garten. Doch auch zu Hause sorgt das edle Gerät mit seinem kräftigen, raumfüllenden Klang für beste Laune. Hierfür sind ein 3-Zoll-Treiber an der Vorderseite sowie zwei weitere Passiv-Membranen an den Gehäuseseiten zuständig. Die einzelnen Songs sowie Playlists für die nächste Party gelangen dabei wahlweise per Bluetooth® oder über den integrierten 3,5-mm-Klinkeneingang zum Lautsprecher. Trotz der besonders platzsparenden Bauform, hat Klipsch auf das Vintage-Design mit ausgewählten Echtholz-Furnieren sowie ansprechenden Bedienknöpfen großen Wert gelegt. Der Heritage Groove macht somit an jedem Ort eine gute Figur und verbindet besten Klipsch Sound mit optimaler Mobilität.

T5 II True Wireless: die Lieblingsmusik immer dabei

Sommer, Sonne, Sound: Mit der passenden Musik im Ohr sind Urlaub und Ausflüge während der heißen Jahreszeit gleich noch viel entspannter. Die komplett kabellosen In-Ear-Kopfhörer T5 II True Wireless von Klipsch bereichern aber auch den Alltag von Sportlern und Pendlern, die viel unterwegs sind. Werden die Kopfhörer gerade nicht genutzt, kommen sie in einem formschönen Lade-Case im Stil eines Feuerzeugs unter, das über einen USB-C-Anschluss geladen wird. Die T5 II True Wireless sind zudem IP67-zertifiziert und somit staub- und wasserresistent. Egal wo das Ziel diesen Sommer liegt, die In-Ears können immer dabei sein und sorgen mit dem innovativen Transparency-Modus dafür, dass Umgebungsgeräusche wahlweise hindurchgelassen werden. Mit Bluetooth 5.0 sowie den Codecs aptX und AAC können sich die Hörer außerdem über einen hochauflösenden Sound freuen. Mit bis zu acht Stunden durchgehender Wiedergabedauer halten die In-Ears von Klipsch sogar eine lange Flugreise oder einen ganzen Arbeitstag durch. Weitere 24 Stunden Laufzeit stecken zudem im stylischen Lade-Case.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die T5 II True Wireless In-Ear-Kopfhörer sind für eine unverbindliche Preisempfehlung von 179,00 Euro in den Farben Gunmetal und Silber verfügbar. Den Drahtlos-Lautsprecher Heritage Groove im Vintage-Look gibt es in Schwarz oder Walnuss für eine unverbindliche Preisempfehlung von 149,00 Euro (alle Preise inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer).

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

Klipsch® is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the U.S. and other countries. Klipsch Group, Inc. is a VOXX International Company (NASDAQ: VOXX).

Über Premium Audio Company

Premium Audio Company wurde 2020 gegründet und ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Audiolösungen mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der Consumer-Technologie. Wir verbinden Menschen mit ihrer Leidenschaft für Unterhaltung. Premium Audio Company besteht aus drei Tochtergesellschaften und umfasst geschätzten Marken wie Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite und Integra. Premium Audio Company, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VOXX International Corporation (NASDAQ: VOXX).

Firmenkontakt

Klipsch Inc.

Amélie Cosqueric

3502 Woodview Trace #200

46268 Indianapolis

0911/310910-0

amelie.cosqueric@klipsch.com

https://de.klipsch.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Lars Schamicke

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

klipsch@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.