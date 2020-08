Klimaneutrales Unternehmen (DIQP) an Hanselmann & Compagnie GmbH vergeben

Verschönerungsaktion in Wittenborn - Schleswig-Holstein Netz wertet Ortsbild optisch auf - weitere Neugestaltungen im Kreis Segeberg folgen. Rapsfelder, Brombeerbüsche, Stieglitz und Wanderer - ein farbenprächtiges Landschaftsmotiv ziert künftig die Gasdruckregelstation von Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) an der Wahlstedter Straße in Höhe der Straße Kiefernweg 20 in der Gemeinde Wittenborn (Kreis Segeberg). Verantwortlich dafür zeichnet Graffiti-Künstler Stefan Vogt von "Highligthz". Im Auftrag des Netzdienstleisters verziert der...