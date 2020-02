Kleiner Bauraum: Perfekte Klimatisierung erzielen

uwe electronic bietet Ihnen für diese Problematik verschiedene Lösungskonzepte an.

In den vergangenen Jahren hat sich im Markt der Outdoor Stelen verstärkt der Trend zum Einsatz von großflächigen Displays herauskristallisiert. Durch den Einsatz von leuchtintensiven Displays besteht das Problem der richtigen Klimatisierung bei Outdooreinsätzen.

Aus optischen Gründen werden die großen Bildschirme in engen und schmalen Gehäusen untergebracht. Bei diesen Vorgaben bleibt für eine aktive Kühlung wenig Platz.

Auf Basis der Thermoelektrik entwickelt das Unternehmen uwe electronic mit seinen Kunden gemeinsam individuelle Lösungen und produziert diese. Dabei werden die aktiv gekühlten Kühlkörper auf die Bedingungen des Gehäuses abgestimmt. Durch den Einsatz der Thermoelektrik lassen sich sehr kleine aktive Kühlgeräte entwickeln. Im Vergleich zu Kühlsystemen mit Kompressor entstehen wesentlich kompaktere Kühllösungen.

Thermoelektrik bietet den Vorteil, flexibel auf die Anforderung einer niedrigen Geräuschemission eingehen zu können. Optional stehen neben leisen Lüftern auch solche mit hoher IP69-Schutzklasse zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil der thermoelektrischen Geräte ist die Heizfunktion, die ergänzend zur Kühlfunktiopn zur Verfügung steht. Durch schnelle Reaktionsfähigkeit und präzise Temperatursteuerung sorgen die Peltier-Kühlgeräte für eine perfekte Klimatisierung.

Das Einsatzgebiet der thermoelektrischen Geräte ist nicht auf die Kühlung von Werbetafeln und Displays beschränkt. Die Peltiertechnik wird bei mobilen Kühlboxen oder für die Gehäusekühlung von Messelektronik und kleinen Schaltschränken verwendet.

Die uwe electronic ist Hersteller dieser Geräte. Auf Basis dieser Erfahrung kann das Unternehmen auf kundenspezifische Problemstellungen eingehen und individuelle Lösungskonzepte entwickeln und anbieten. Ein breites Sortiment an weiteren Komponenten für das Temperaturmanagement ermöglicht uwe electronic Gesamtlösungen in diesem Bereich anzubieten.

Detaillierte Informationen, finden Sie unter https://www.uweelectronic.de/de/temperaturmanagement-2.html

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

Kontakt

uwe electronic GmbH

Dominik Gehlen

Inselkammerstrasse 10

82008 Unterhaching

08944119015

info@uweelectronic.de

http://www.uweelectronic.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.