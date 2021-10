Klassische Weihnachtsfeier in einer unserer Top-Eventlocations: Schloss, Berg- und Bauernhaus und Hütte in den Bergen

Die nächste Weihnachtsfeier findet ganz sicher statt! Feiern Sie endlich wieder richtig mit Ihren Kollegen, Mitarbeitern und Gästen. Wo? In einer unserer Top-Locations natürlich!

Im Schloss Nymphenburg mitten in München, im Berg- und Bauernhaus am Schliersee, oder in der Hütte in Bad Tölz. Mit unserem All-Inclusive Rundum-Sorglos-Paket bekommen Sie alles zusammengestellt was sie brauchen. Natürlich mit Hygienekonzept!

Tauchen Sie ein in die königliche Welt und feiern Sie an einem Ort an dem Geschichte geschrieben wurde: im Schloss Nymphenburg. Mit seiner stylischen Einrichtung ist es die perfekte Location für eine extravagante Feier.

Lassen Sie ihr Team nach dem Home Office wieder zusammenwachsen beim Erlebniskochen oder -grillen im Berg- und Bauernhaus. Dabei können Sie einen einmaligen Ausblick auf die Berge genießen.

Genießen Sie bei einer stimmungsvollen Fackelwanderung den Nachthimmel mitten in den Bergen bei Ihrer Weihnachtsfeier in unserer Hütte. Davor haben Sie die freie Wahl: Stärken Sie doch beispielsweise Ihr Team mit einer Bayernolympiade oder genießen Sie die Aussicht auf das bayerische Voralpenland bei einer Gipfelwanderung.

Pressekotaktdaten:

SH Events GmbH

Elsenheimerstraße 45

80687 München

Mail: info@SHevents.de

Tel: +49 (0)89 2000 162 40

Mobil: +49 (0)177 82 83 100

Web: www.shevents.de