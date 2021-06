Klassenzimmer zu klein? Einfach digitale Schultafel mieten!

Corona-konform unterrichten – neues Mietmodell von Clevertouch machts möglich

München, 1. Juni 2021: Clevertouch, eine der international führenden Marken für interaktive Touchscreen-Lösungen, hat zusammen mit ihrem Fokuspartner ETHA ein neues Mietmodell im Angebot. Die limitierte Sonderaktion gilt für die 86-Zoll großen digitalen Schultafeln der Linie Impact Plus und unterstützt Schulen dabei, schnell und unkompliziert alternative, Corona-konforme Klassenzimmer in Turnhallen oder anderen Räumen aufzusetzen. Bildungseinrichtungen können die Touchscreen-Lösungen für 199 Euro im Monat anmieten.

Mit einer integrierten, leistungsstarken Whiteboard-App, kinderleichter Bedienbarkeit, einem hochwertigen Soundsystem und über 100 kostenfrei nutzbaren Lern-Apps in 4K-Auflösung heben die interaktiven Großformat-Displays der Serie Impact Plus die Möglichkeiten des digitalen Klassenzimmers auf ein völlig neues Niveau. Die digitale Schultafel ist mit der von Clevertouch patentieren Superglide-Touch-Technologie für verzögerungsfreies Schreiben ausgestattet. Wie alle Clevertouch-Produkte verfügt auch Impact Plus über einen professionellen Onsite-Service (Vor-Ort-Reparatur). Dank integriertem Mobile-Device-Management (MDM) lassen sich zudem alle Screens ortsunabhängig steuern und mit der praktischen Over-the-Air (OTA) Update-Funktion jederzeit per WiFi auf den neuesten Stand aktualisieren.

Vielfältige Tools und Einbindungsmöglichkeiten für spannende Unterrichtsstunden

Team-Arbeit mit bis zu 50 Teilnehmern: Unkomplizierte Datenübertragung und Fernbedienung des Displays via Laptops, Tablets und Mobiltelefone auf Android-, Windows-, iOS- und Chrome-Basis. Bis zu 50 verschiedene Devices lassen sich auf das Display aufschalten und deren Inhalte im Vollbildmodus oder im 4er-Split anzeigen. Die innovative Whiteboard-App Lynx ermöglicht es, parallel zur Whiteboarding-Ansicht im Browser nach Inhalten zu suchen und beispielsweise externe Bilder und Videos direkt aus Google oder Youtube zu zeigen, ohne dabei die laufende Sitzung verlassen zu müssen. Die externen Inhalte lassen sich ganz einfach per Drag & Drop in die Whiteboarding-Sitzung übernehmen, der Vortragende muss also nicht zwischen verschiedenen Ansichten wechseln.

Unterrichtsstunden und Webinare lassen sich darüber hinaus bequem und ortsunabhängig von jedem beliebigen Device aus erstellen und aufzeichnen. Im Anschluss daran können sie einfach in der Lynx-Cloud abgespeichert und Kollegen oder Schülern individuell zur Ansicht oder Bearbeitung freigegeben werden. Für den Präsenz-Unterricht kann der Vortragende an jedem beliebigen Clevertouch über sein eigenes Nutzerprofil auf seine individuell erstellten Sessions zugreifen.

Auch als Schul-Infosystem & Digital-Signage-Anzeige nutzbar

Die fernsteuerbaren Displays eignen sich desweiteren ideal als Digital-Signage-Bildschirme und können beispielsweise Raumbuchungs- oder Stundenplaninfos anzeigen oder aktuelle Schul-News und Hinweise wiedergeben.

Weitere Details zum Mietangebot

– Verfügbarkeit: Das Angebot ist limitiert und hat eine Mindestlaufzeit von – – Preis: für 199,- Euro / Monat zzgl. MwStsechs Monaten

– Angebot gilt inklusive eines elektrisch höhenverstellbaren Fahrgestells, TÜV-geprüft, mit hohen Sicherheitsreserven

– Der Mietpreis ist als Sonderausgabe bzw. Betriebsausgabe steuerlich voll absetzbar.

– Vor-Ort-Schulungen und Ersteinrichtung der Clevertouch-Lösung sind gegen eine geringe Aufwandspauschale möglich

– Attraktiver Übernahmepreis nach dem Mietzeitraum

Kontakt für weitere Informationen und Buchung: ETHA International GmbH & CO KG, info@etha.de oder per Telefon 09396 / 9701-30, https://etha.de/

Über Clevertouch

Clevertouch ist eine Marke der Boxlight Group. Erstmals im Jahr 2009 auf den Markt gebracht, kann die Marke auf zwölf Jahre innovative Entwicklungen zurückblicken und weist eine führende Rolle auf im Markt für Collaboration-Technologie. Clevertouch ist ein mehrfach preisgekrönter Hersteller von Touchscreen-Technologielösungen für den Bildungs- und Unternehmensbereich. Die Marke ist in 74 Ländern vertreten, entwickelt sich ständig auf Basis von Anwender-Feedback weiter und setzt ihre Expansionspläne auf der ganzen Welt fort. Weitere Informationen unter: https://www.clevertouch.com

