Klarheit und Struktur finden mit der Planetenklangschale Saturn und 20 % Rabatt

Alle Jahre wieder taucht sie wieder auf: Die Frage nach den guten Vorsätzen für das neue Jahr. Es ist wie ein Erwartungsdruck von außen, der da im Raum schwebt. Es gehört zum guten Ton, dass man seine guten Vorsätze hat und sie auch umsetzt.

Hier kann die Planetenschale Saturn gleich auf verschiedenen Ebenen helfen, denn sie unterstützt dabei, Klarheit zu finden, sich zu sortieren und zu strukturieren sowie die gewisse Portion Selbstdisziplin in sich zu finden, die es braucht, um gute Vorsätze in die Tat umzusetzen und um Ziele zu erreichen oder auch, um Träume wahr werden zu lassen.

Mit einer Klangschale mit dem Planetenton Saturn kann sich somit also auch sortieren, was zu uns selbst gehört und aus unserem Inneren kommt einerseits und was Forderungen oder Erwartungshaltungen von außen sind. Auch beim Finden und Konkretisieren der Themen und damit vielleicht ja auch Vorsätze, die für uns persönlich wichtig sind, ist Saturn eine angenehme und wirkungsvolle Hilfe. Und er hilft auch dabei, nachzuspüren und ins Innerste zu lauschen. So entsteht Kontakt zur Intuition und es klärt sich, ob wir solch einen klassischen guten Vorsatz überhaupt brauchen und wenn ja, wie dieser aussieht.

Und weil die Planetenschale Saturn so gut zum Jahreswechsel und zum Thema gute Vorsätze passt, gibt es sie vom 8.1. bis 2.2.2020 auch mit 20% Rabatt.

Planetenschalen Saturn sind im Onlineshop von Abaton Vibra erhältlich:

https://www.sound-spirit.de/www/planetenschalen/saturn.htm

Abaton Vibra bedeutet „Schwingungen des Allerheiligsten“. Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

