Klare Visualisierung mit Microsoft Power BI

Kostenfreie QUNIS Checkliste gibt Tipps zur Erstellung einheitlicher Notationsrichtlinien in Microsoft Power BI für klare Visualisierung und professionelles Reporting

Professionelle Dashboards und Berichte sind in allen Unternehmen als Informationsquelle und Entscheidungsgrundlage essenziell. Saubere und verlässliche Daten bilden die Basis für ein qualitativ hochwertiges Reporting. Gleichermaßen notwendig ist aber auch ein unternehmensweit einheitliches Verständnis zur Visualisierung. Um Inhalte klar und verständlich zu kommunizieren und somit auch Fehlinterpretationen zu verhindern, sollten daher die verschiedenen Elemente zu Gestaltung und Navigation wie beispielsweise Farben, Formen, Anordnungen oder Skalen nach festgelegten Richtlinien und Standards verwendet werden. Vor diesem Hintergrund hat der Data & Analytics Experte QUNIS mit seiner kostenfreien Checkliste „20 Tipps für ein aussagekräftiges Reporting“ einen kompakten Leitfaden für die normierte Datenvisualisierung mithilfe von Microsoft Power BI bereitgestellt. Microsoft Power bietet als leistungsstarke Business Intelligence Plattform umfassende Visualisierungsmöglichkeiten wie auch modernste Analyse Features für den Bau qualifizierter Lösungen im Rahmen eines sauberen Reporting Konzepts.

Tipps und Handreichungen

Nicht alles, was möglich ist, ist auch sinnvoll und nicht alles, was sinnvoll wäre, ist auch möglich. Die QUNIS Checkliste gibt hier kompakte Hilfestellung. Unter dem Motto „Damit in Ihrem Unternehmen alle die gleiche Sprache sprechen“ liefert sie präzise Visualisierungstipps

– für die optimale Vorbereitung und das Design

– für den Aufbau und die Formatierung von Berichten und Dashboards.

Auf diese Weise werden Reports besser lesbar, der Interpretationsspielraum verringert sich maßgeblich und historische und aktuelle Daten lassen sich besser vergleichen. Zudem sorgen kompetent hervorgehobene (Kern)Botschaften dafür, dass Inhalte schneller verstanden werden, was wiederum schnellere Entscheidungen ermöglicht.

Visualisierung im Reporting – anschaulich erklärt

Die Datenvisualisierung per Microsoft Power BI ist darüber hinaus ein Thema der QUNIS Kurzfilmreihe Power BI Minis. Im zweiten der insgesamt sieben Videos erklärt Patrick Eisner, Senior Sales Manager bei QUNIS und als Trainer aktiv in Seminaren bei der CA Controller Akademie, auf anschauliche Weise und Schritt für Schritt, wie Anwender ihre Daten auf unterschiedliche Art prägnant und ansprechend ausgestalten können.

Tipps für Interessenten

Für Interessenten besteht die Möglichkeit zur kostenfreien Teilnahme am QUNIS Webinar „Gekonnt visualisieren mit Microsoft Power BI“ (nächster Termin: 14. Oktober 2021). Daneben bietet die QUNIS ACADEMY eine halbtägige Schulung „SPECIAL Visualization | Klare Sicht auf Daten“ an. Darin wird auf Basis einer einheitlichen Report Notation gemeinsam mit Fachanwendern am Beispiel von Microsoft Power BI ein Reporting Konzept entwickelt.

QUNIS steht Unternehmen bei allen Anforderungen im Themenfeld von Business Intelligence, Big Data, Advanced Analytics, Artificial Intelligence (AI) und Data Management zur Seite. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 von Hermann Hebben und Steffen Vierkorn. Seinen Firmensitz hat QUNIS im oberbayerischen Brannenburg und ist mit 20 weiteren Offices in Deutschland und Österreich vertreten. Als Projektbegleiter unterstützt der Data & Analytics Experte seine Kunden von der Idee über die Identifikation der Handlungsfelder bis hin zur Implementierung und nachhaltigen Verankerung in der Organisation. Unternehmen verschiedenster Größe und Branchen vertrauen bei ihren Innovationsprojekten und Initiativen auf QUNIS.

