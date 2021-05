Klapptische bieten jedem Kunden unbegrenzte Möglichkeiten

Die Firma Carl Lönne & Sohn GmbH in Oelde bietet Klapptische in allen Variationen

an.

Das Sortiment hält für jeden Anlaß im privaten oder geschäftlichen Rahmen den passenden Klapptisch vor. Im eigenen Garten oder für das Ambiente in Geschäfts-, Vereins- oder Verkaufsräumen sind hochwertige und standfeste Klapptische unabdingbar.

Die Angebotsvielfalt lässt in diesem Segment keinen Kundenwunsch unerfüllt.

Seminartische sind geeignet für Meetings, Besprechungen, Schulungen und

zahlreiche weitere Anläße. Präsentationen und Teambesprechungen werden mit Seminartischen ein Leichtes.

Bei Veranstaltungen jeder Größenordnung kommen Konferenztische von Klappmöbel Lönne zum Einsatz.

Konferenztische sind multifunktionell einsetzbare Mehrzwecktische, die vielen Personen Platz bieten und platzsparend funktionieren.

Für jeden Besprechungsraum gibt es die idealen Konferenztische. Sie sind

repräsentativ, fördern die Kommunikation und bieten ein optimales Umfeld bei

Teambesprechungen.

Banketttische sind vor allem auf die Anforderungen im Hotel- und Gastronomiebereich ausgerichtet.

Durch die robuste, stabile Bauweise finden sie als Buffettisch oder als Beistelltisch ihren Platz.

Mit einer Tischdecke ausgestattet werden Banketttische zum Hingucker und für prädestiniert für Hochzeiten und festliche Events.

Alle Klapptische gibt es in vielen unterschiedlichen Dekoren, Maßen und Formen und

Farbvariationen.

Bei der Verarbeitung zeigt das Unternehmen aus Oelde höchste Kompetenz.

Hochwertige Materialien werden verarbeitet und überwiegend in Handarbeit angefertigt.

Diese Klapptische bestechen durch ihre benutzerfreundliche Handhabung.

Der unkomplizierte Auf- und Abbau in Kombination mit der Möglichkeit der platzsparenden Lagerung machen die Klapptische zum idealen Möbelstück.

Transportkisten, Transportboxen oder Transportwagen runden das Angebot der

Firma Lönne GmbH ab.

Im Onlineshop werden alle Klapptische, Seminartische, Banketttische und Konferenztische bebildert angeboten.

Lönne bietet auch einen Kauf auf Rechnung an.

Wir sind Hersteller von Klappmöbeln, für Veranstaltungen und Events.

Kontakt

Carl Lönne & Sohn GmbH

Robert Lönne

Am Landhagen 24

59302 Oelde

02522/4665

info@klappmoebel.de

http://Klappmoebel.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.