KKC Koffer GmbH positioniert sich mit der Fertigung der INDIGAMING® Koffer als Fullservice Hersteller

Stemwede-Levern – Die auf die Produktion und Herstellung von B2B-Koffern spezialisierte KKC Koffer GmbH baut ihre Positionierung im Marktumfeld weiter aus. Der Hersteller aus Nordrhein-Westfalen gibt bekannt, dass er die Gaming-Koffer für die renommierte Marke INDIGAMING® am Hauptsitz in Stemwede-Levern fertigt.

„Klassische Standardlösungen im Koffer-Business sind beispielsweise Koffer in der Größe an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen und diese mit einem Schaumeinsatz passend für dessen Produkte auszustatten. Diese werden dann gegebenenfalls noch mit Bedruckung veredelt. Der Kunde erhält nach Beauftragung einen Koffer mit Schaumstoffeinsatz geliefert und bestückt diesen in eigener Regie mit seinen Produkten“, informiert Martin Chalupa – Geschäftsführer der KKC Koffer GmbH.

Bei der Herstellung der Gaming-Koffer im Premiumsegment für INDIGAMING® geht KKC Koffer weit über das Standard-Fertigungsportfolio hinaus. Die Auftragsfertigung der „Plug&Play“-Koffer für Spielekonsolen ist im Fullservice-Segment angesiedelt.

„Fullservice bedeutet für uns, dass wir als Basis den gegenständlichen Koffer produzieren und durch unser Team mit Schlössern, Scharnieren und Griffen bestücken. Darüber hinaus bauen wir den Gaming-Monitor in eine von uns entwickelte, hochbelastbare Halterung ein und bestücken den Koffer mit einer Aufnahmevorrichtung für die Spielekonsole. Zudem führen wir die gesamte Elektrifizierung durch. Jeder INDIGAMING® Koffer ist mit USB-Anschluss und modellabhängig mit Induktionsladegerät für Smartphones ausgestattet. Darüber hinaus fügen wir die passende Bedienungsanleitung und Anschlusskabel hinzu und verpacken jeden Koffer in einem sicheren Versandkarton.

Als ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen planen und setzen wir Darüber hinaus alle Maßnahmen um, damit der Koffer als einsatzbereites Produkt an Endverbraucher verkauft werden darf. So erstellen wir die CE-Konformitätserklärung und sichern hierfür alle erforderlichen Produktions-Maßnahmen. In diesem Zusammenhang wird auch jeder einzelne Koffer vor Auslieferung einer Geräteprüfung nach VDE unterzogen und diese Prüfung dokumentiert. Jeder Koffer erhält eine individuelle Seriennummer, die mit der Seriennummer der verbauten Monitore zusammen mit den Prüfergebnissen gespeichert wird“, führt Chalupa die Details weiter aus.

„INDIGAMING® Koffer stehen für höchste Qualität bei einem perfekten Zusammenspiel von Koffer und technischem Interieur. Dieser hohe Anspruch harmoniert perfekt mit unserer nachhaltigen Philosophie, Qualitätskoffer Made in Germany herzustellen. Hierdurch können wir unseren Kunden auch in turbulenten Zeiten Liefersicherheit bei gleichbleibend geprüfter Qualität zusichern. Die INDIGAMING®-Koffer sind für uns ein Paradebeispiel dafür, was wir als Produzent mit Sitz in Deutschland in puncto Zeitgeist leisten können“, so Chalupa abschließend.

INDIGAMING® Koffer können online unter https://indi-gaming.com/ bestellt werden.

INDIGAMING® ist eine eingetragene Marke der Indi Gaming GmbH & Co. KG, Niederrheinstraße 147,

40474 Düsseldorf, Germany.

Die KKC Koffer GmbH ist Hersteller und Produzent von Koffern und Behältern. Von den Anfängen im Jahr 1986 bis heute hat sich KKC Koffer zu einem Unternehmen entwickelt, das hochqualitative

Lösungen für Koffer im B2B-Segment gemäß dem aktuellen Stand der Technik in kleinen und großen Stückzahlen entwickeln, produzieren und liefern kann.

Durch individuell entwickelte Maschinen und Fertigungsmethoden werden auch Erweiterungen wie passende Schaumstoff-Einsätze, Trennwände und Polsterungen in Deutschland produziert und

konfektioniert.

Service, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit werden bei KKC als zentrale Bestandteile der Unternehmenskultur tagtäglich gelebt. Eine umfassende Erstberatung ist selbstverständlich kostenlos.

