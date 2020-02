Kitzmänner & -frauen mit Doppeleffekt auf Solids-Messe

Mit 360-Grad-Blick Lösungen für Schüttgut- & Flüssigkeitshandling

Dortmund/Lengerich (ki). Die Kitzmann Gruppe steht durch regelmäßige Teilnahmen an deutschlandweiten Messen in permanenten Austausch mit seinen Kunden und Interessenten. Auch die anstehende Solids-Messe in Dortmund am 1. und 2. April 2020 ist für das Unternehmen aus Lengerich ein wichtiges Marketing- und Kommunikationsinstrument. Besonders im Vordergrund steht das verfahrenstechnische Knowhow beim Handling von Schüttgütern und Flüssigkeiten, welches dem Kunden und Interessenten Anlagensicherheit, Reproduzierbarkeit und Ausschussminimierung garantiert.

“Aufgrund unserer enormen Eigenfertigungstiefe sind wir in der Lage, die Kunden schneller und flexibler mit anwendungsorientierten Lösungen bedienen zu können, als der Wettbewerb”, sagt Nico Gräfe, Dipl.-CEO der Kitzmann Gruppe. Alle Prozesse werden von Experten am Standort Lengerich gefertigt, womit die Produktionskette keinerlei Umwege nimmt. Somit besteht zu jeder Zeit ein Gesamtüberblick im Ablauf sowie für das Detail. Ein großer Vorteil hinsichtlich der Kundenwünsche, welche eine hohe Flexibilität bedürfen. Häufig kommen Besucher mit einem bestimmten Anliegen auf die Messe. Dass der Kitzmann-Stand zuerst angesteuert wird, macht Gräfe stolz, “und das bei der hohen Anzahl an Mitbewerbern.”

Fachgerechtes Handling sensibler Güter

Auf der Fachmesse für Schüttgut- und Flüssigkeitshandling präsentieren Aussteller aus aller Welt ihre neuen Technologien und die jeweils besten Lösungen. Dabei geht es um die Verarbeitung, Lagerung und den Transport von sämtlichen Schüttgütern und Flüssigkeiten. Kitzmann besitzt und beachtet dahingehend alle sensiblen Richtlinien und Verordnungen und schult seine Mitarbeiter regelmäßig. Auch beim Explosionsschutz weist das Unternehmen 25 Jahre Erfahrung auf. Neben Explosionsschutzkonzepten, Gefährdungsbeurteilungen, Bewertungen von Altgeräten und der Überprüfung von allen Sicherheitsfunktionen, setzt die Kitzmann Gruppe die neuen ATEX-Richtlinien für bestimmungsgemäße Verwendung von Geräten und Schutzsystemen in explosionsgefährdeten Bereichen um.

Kunden weltweit – seit 50 Jahren

Fachbesucher auf verschiedenen Messen sind begeistertet, wie viele Themen Kitzmann abdeckt. “Manchmal werden wir als 360-Grad-Unternehmen bezeichnet”, stellt Gräfe fest und merkt an: “Den Besuchern bei den exotischsten Anliegen eine Lösung anbieten, das ist es, wofür wir jeden Tag brennen.” Das 50 Jahre reife Unternehmen gilt weltweit als Spezialist im Handling von Schüttgütern und Flüssigkeiten. Die Kunden schätzen die Qualität und Zuverlässigkeit der Anlagen sowie die hohe Effizienz. Denn aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die Effizienz im Produktionsprozess von großer Bedeutung, um Vergleichswerte gegenüber Mitbewerbern zu haben – weltweit. Kitzmann bearbeitet Kundenanfragen aus der ganzen Welt und garantiert 100% – Made in Germany. Überzeugen Sie sich von der Qualität und suchen Sie ab dem 1. April den Stand E28 – 4 in den Messehallen Dortmund auf.

KITZMANN ist ein Familienunternehmen. Unter der Leitung von Dipl.-Ing. Albrecht Gräfe entwickelte sich KITZMANN seit 1972 zu einem weltweit tätigen und zuverlässigen Partner der produzierenden Industrie. Seit 1999 wird Albrecht Gräfe durch seinen Sohn Dipl.-CEO Nico Gräfe unterstützt. So vereinen sich deutsche Ingenieurskunst und wirtschaftswissenschaftliches Know-How zu einer schlagkräftigen Strategie. Heute werden die Unternehmen der KITZMANN-GRUPPE von beiden Familienmitgliedern erfolgreich geführt.

Das Leistungsspektrum der 125 Mitarbeiter umfasst das Engineering, die Konstruktion, die Fertigung, die Automation, die Montage und Inbetriebnahme von Einzelkomponenten bis hin zu Turn-Key-Anlagen.

