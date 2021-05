Kinderseelen dürfen nicht verletzt werden!

Nach dem Partyhit „BING BANG“ schlägt Claudia Raulf mit Ihrer neuesten Single „KINDERSEELEN“ die etwas leiseren und nachdenklicheren Töne an. Das Thema dieses traurigen und zugleich hoffnungsvollen Schlagersongs beschrieb Charles Dickens mit „In der kleinen Welt in der Kinder leben wird von ihnen nichts so fein wahr genommen und empfunden wie Ungerechtigkeit“. Leider rückt das Thema durch Corona wieder stark in den Vordergrund. Familien und insbesondere Kinder leiden unter den direkten Maßnahmen der Corona-Pandemie. Viel schlimmer erscheinen aber die dadurch auftretenden sekundären Probleme, wie ein Streit oder sogar die Trennung vieler Familien. Die Leidtragenden sind meist die Kinder. In einem Interview verriet Claudia: „Es ist mir ein persönliches Anliegen auf die seelische Belastung der Kinder hin zu weisen und ich habe dieses Thema im Text der Ballade verarbeitet“.

Seit über zwei Jahrzehnten ist Claudia Raulf als Singer-Songwriter fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Erste Erfolge feierte sie als Sängerin verschiedener überregionaler Cover-Bands. Ihre große Bandbreite und stimmgewaltige, mitreißende Performance begeisterten bei jedem Live-Auftritt. Größere Bekanntheit erlangte sie durch Auftritte in verschiedenen TV- und Radio-Sendungen.

Als Komponistin und Textdichterin schuf sie auch zahlreiche Songs und Texte für Künstlerkollegen. Sie wurde für ihre Erfolge mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit der „Deutschen Pop- und Internationalen Schlagertrophäe“ des Verbandes Deutscher Musikschaffender (VDMplus.de). In der letzten Zeit widmete sie sich wieder ihren Solo-Projekten und präsentiert nun mit „KINDERSEELEN“ einen bewegenden Song nach den Erfolgen von „Siehst du die Liebe wirklich nicht“, „Sehnsucht“ und „Rosarote Brille“, „Bing Bang“. „Bing Bang“ erreichte bereits nach kurzer Zeit „Internet-Gold“ in den aus TV-Sendern bekannten „DDO Internet-Gold-Charts“. Die Deutsche Disc-Jockey-Organisation (DDO) ist die erste DJ Organisation weltweit und hat seit 1997 eine Livevoting-Charts bei der ein Song den Titel Internet-Gold erhält sobald er 7 Tage auf Platz 1 steht.

Der Song „KINDERSEELEN“ ist über alle Download- und Streamingportalen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie über die Facebook-Seite der Künstlerin – https://www.facebook.com/ClaudiaChayenRaulf und über das Label Arras-Records – http://www.arras-records.de

Die Musik und Medien Agentur arbeitet seit 1998 für Musikschaffende in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Musikschaffender (VDMplus) und unterstützt Künstler, Musiker, Komponisten, Textdichter und Musikproduzenten dabei ihre Musik selbstständig als Label und Musikverlag zu vermarkten.

Kontakt

Musik und Medien Agentur Starkens

Udo Starkens

Tuchbleiche 58

52353 Düren

02421 888095

02421 888096

info@starkens.de

https://www.starkens.de

Bildquelle: billionphotos