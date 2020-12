Kinder spielend leicht beschäftigen mit einem Spielturm von KLETTERTURM.DE

5 Jahre am Markt jetzt neuer Shop, Sortiment gewachsen mit neuen Herstellern, tolle Partnerseiten

KLETTERTURM.DE ist nun 5 Jahre am Markt und startet 2021 mit einem komplett neu aufgesetzten Shop in neuem Design und erweiterter Produktpalette. Das Konzept der chemisch unbehandelten Spieltürme ist beim Kunden angekommen und andere Mitbewerber ziehen, zum Glück für die Kinder, nach beim Verzicht auf Kdi.

Tolle Partnerseiten und Kooperationen runden das Angebot ab, so dass Kletterturm.de sich auf das Wesentliche konzentrieren kann: tolle Spieltürme für Kinder mit Spaß am Spiel und an Bewegung.

Ein hochwertiger Kletterturm ist für Kinder eine super Herausforderung. Dieses Spielgerät fördert die Motorik, der Gleichgewichtssinn wird trainiert und die Muskeln gestärkt. Außerdem toben die Kinder wahnsinnig gerne an diesem Spielgerät. Sie werden somit dazu animiert sich zu bewegen.

Natürlich ist es sehr wichtig, dass der Kletterturm nicht mit giftiger Chemie belastet ist. Die Kinder sollen sich ja gesund bewegen, ohne dass sie gefährdet sind.

Bei www.kletterturm.de werden Ihnen nun bereits seit 5 Jahren erstklassige Spieltürme für Ihre Kinder angeboten. Die chemisch unbehandelten Spieltürme ohne Qualitätseinbußen werden von den Kunden sehr gerne angenommen. Lassen Sie sich von der breiten Produktpalette begeistern.

Für jede Altersgruppe gibt es passende Varianten und Ausführungen. Es werden Klettergerüste mit einer Höhe von 1,0 Metern bis 1,5 Metern angeboten. Sie kennen Ihr Kind am besten. Die Höhe sollte an die motorischen Fähigkeiten des Kindes angepasst sein. Das Klettern soll Spaß machen, aber auch eine Herausforderung bleiben. Die Klettergerüste für den Garten werden von den Kindern vor allem in den wärmeren Monaten des Jahres genutzt. Hier wählen Sie Modelle aus hochwertig verarbeitetem Holz. Aber auch für das Kinderzimmer sind Klettergerüste möglich, die eine gute Alternative für den Herbst und Winter bieten. Gerade in der kalten Jahreszeit bewegen sich die Kinder oftmals viel zu wenig.

Mit einem Kletterturm werden auch die Bewegungsmuffel unter den Kindern sich wesentlich mehr bewegen. Die unterschiedlichen Ausstattungen sind zum Klettern, Rutschen, Schaukeln usw. sehr vielseitig.

Neben dem Spaß am Klettergerät ist natürlich auch eine hohe Sicherheit vorhanden. Wählen Sie einen Kletterturm entsprechend dem Alter Ihres Kindes und lassen Sie sich dabei beraten.

Gerade der Bewegungsmangel ist eine Ursache für sehr viele Krankheiten. Heutzutage sind wesentlich mehr Kinder übergewichtig oder sogar Fettleibig. Bereits etwa jedes 5. Kind in Deutschland ist übergewichtig. Es ist nicht nur für die Familien zu einem ernsten Problem geworden, sondern für die gesamte Gesellschaft. Zu viele Kinder haben Haltungsschwächen bzw. Haltungsschäden. Durch zu wenig aktive Bewegung kommt es sogar zu einer geringeren geistigen Leistungsfähigkeit. Auch Diabetes Typ 2 kann durch einen Bewegungsmangel, falsche Ernährung und Übergewicht entstehen. Selbst Anzeichen von Osteoporose (Knochenschwund) kommen bei Kindern mit Bewegungsmangel schon vor. Erwachsene, die sich als Kind viel zu wenig bewegt haben, leiden unter Knorpelschäden im Knie und anderen Gelenken. Auch Spätfolgen wie Herz- und Kreislauferkrankungen, sowie Rückenleiden sind aufgrund eines Bewegungsmangels im Kindesalter zu beobachten. Selbst für die Gesellschaft wird es zu einem immer größeren Problem werden aufgrund höherer Kosten durch Krankheit, durch weniger Kreativität und Leistungsfähigkeit der kommenden Generation.

Eigentlich besitzen fast alle Kinder einen instinktiven Bewegungsdrang. Es steigt aber immer mehr die Nutzung von elektronischen Medien. Viele Erwachsene schätzen das Spielen und Toben im Freien auch viel zu wenig und fördern es aufgrund dessen nicht. Steuern Sie dagegen und bauen Sie Ihren Kindern einen hochwertigen Kletterturm in Ihrem Garten auf.

Sie werden sehen, wie viel Freude Ihre Kinder daran haben und wie gut sie in der Nacht schlafen werden. Aus Ihrem Stubenhocker – Kind wird ein fröhliches, lebendiges Kind, welches wesentlich glücklicher und gesünder aufwächst. Durch Bewegung können die Kinder ihre Gefühle ausdrücken und ihre körperliche Geschicklichkeit ausprobieren. Durch viel Bewegung werden ihre Kinder auch in der Schule weniger Konzentrationsprobleme haben.

Wählen Sie das passende Spielgerät nach dem Platz aus, der Ihnen im Garten zur Verfügung steht. Sie finden hier bestimmt das Richtige. Neben einem Kletterturm wird Ihnen auch ein Spielhaus oder Baumhaus angeboten. Lassen Sie sich von den vielen Kombinationsmöglichkeiten überraschen. Vielleicht wählt sich Ihr Kind auch selbst das Passende aus. Achten Sie auf die unterschiedlichen Qualitätsstufen der Klettertürme. Sehen Sie sich die Vor – und Nachteile an und auch die verschiedenen Preisstufen. Bestimmt ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Damit das Spielgerät auch sicher steht, achten Sie auf einen glatten Untergrund. Eine Verankerung im Boden sorgt für eine zusätzliche Stabilität. Wenn die Podeste höher als 1 Meter sind, müssen sie zusätzlich gegen Stürze gesichert sein. Das kann z.B. durch einen waagerechten Balken oder auch Seile unterhalb des Podestes geschehen.

Auch Fallschutzmatten bieten eine zusätzliche Absicherung. Schließlich soll sich Ihr Kind ja gesund bewegen und nicht gefährdet werden. Also hemmen Sie nicht den Bewegungsdrang Ihres Kindes, sondern fördern sie ihn. Ihr Kind wird glücklicher, gesünder und ausgeglichener sein. Mit einem hochwertigen Kletterturm bieten Sie Ihrem Nachwuchs eine optimale Möglichkeit.

Was zum Spielen im Garten noch dazugehört und noch viel mehr gibt es auf den informativen Partnerseiten und bei ausgesuchten Kooperationspartnern. Besuchen Sie KLETTERTURM.DE und bringen Sie Bewegung in Ihren Garten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kletterturm

Herr Oliver Falk

Schannenbacher Weg 4

64646 Heppenheim

Deutschland

fon ..: 030 6098490345

web ..: https://www.kletterturm.de/

email : info@kletterturm.de

