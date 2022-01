kgs referiert auf IT-Onlinekonferenz über CMIS

Neu-Isenburg, 13. Januar 2022 – Am 27. Januar 2022 ist kgs auf der diesjährigen IT-Onlinekonferenz dabei. Benny Schröder, Head of R&D KGS Software GmbH stellt im Webinar vor, welche Möglichkeiten CMIS im Zusammenspiel mit SAP S/4HANA bietet.

Als SAP Silver Partner nimmt die KGS Software GmbH auch in diesem Jahr wieder an der SAP-Fachkonferenz des IT-Onlinemagazins teil. Der Archivierungsspezialist beschäftigt sich diesmal mit der Fragestellung, ob die Schnittstelle ArchiveLink noch zeitgemäß ist und welche Alternativen es gibt. Dabei werden insbesondere die Anforderungen seitens S/4HANA- bzw. durch die Cloud-Transformation beleuchtet und die Vorteile der neuen Schnittstellentechnologie CMIS präsentiert. Anhand konkreter Kundenbeispielen erläutert Schröder, wie sich der Wechsel von ArchiveLink zu CMIS umsetzen lässt, alte ArchiveLink-Dokumente transferiert werden können und welche Chancen die CMIS-Technologie mit sich bringt.

Benny Schröder: „Die S/4HANA-Transformation und die Migration in die Cloud haben für viele IT-Entscheidungsträger aktuell höchste Priorität. Die Herausforderungen, die daraus für die Dokumentenverwaltung resultieren, sind häufig nicht bekannt oder sind noch ungelöst.“

Interessenten können sich hier für die Teilnahme am Vortrag auf dem IT-Onlinekongress anmelden.

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ist für Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen werden mittels performanter, schlanker Software migriert und archiviert. Unter dem Brand „tia®“ – the intelligent archive – vereint der Archivhersteller seit 2020 alle kgs Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia® steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloudtechnologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. Seit 2005 zertifiziert kgs für die SAP weltweit ArchiveLink® und ILM-Schnittstellen und ist globaler SAP Value Added Solutions Partner. Weitere Informationen unter: www.kgs-software.com

