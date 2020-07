KFZ-Motoren und Getriebe: austauschmotoren.shop

Bundesweiter KFZ-Motoren und Getriebe Shop

Ihr Auto hat ein Motorproblem? Nicht verzweifeln!

Wir sind Motorschaden Spezialisten – hier wird Ihnen geholfen – uns ist die Motorproblematik mehr als bekannt. Jedes Motorproblem und jeder Motorschaden hat eine Geschichte – rufen Sie uns an und erzählen Sie uns Ihre! Wir sagen Ihnen welcher Reparaturweg am wirtschaftlichsten ist und ob ein Austauschmotor , ein gebrauchter Motor oder eine Motorreparatur für Ihr Auto in Frage kommt. Die Austauschmotoren gibt es bei uns bereits ab 599,-€ inkl. 24 Monaten Garantie.

Die Beratung und das kostenfreie Angebot bleiben, auch wenn Sie keinen Motor bei uns kaufen oder reparieren lassen kostenlos – das nennt man Service!

Anzeichen für einen defekten Motorschaden

Es gibt deutliche Erkennungsmerkmale, die für einen Motorschaden sprechen. Sollte dir eines dieser Symptome bekannt vorkommen, empfehlen wir dir, schnell zu handeln:

Weißer Rauch aus dem Auspuff

Weiße Flüssigkeit oder Schaum auf dem Öldeckel

Blauer Rauch aus dem Auspuff

Vermehrter Ölverbrauch

Kühlwasserverlust

Unregelmäßige Drehzahl sowie Aussetzer des Motors

Ungewohnte Motorgeräusche

Leistung des Motors lässt nach

Austauschmotor kaufen?

Austauschmotoren & Motoreninstandsetzung seit 1995

24 Monate Garantie und Gewährleistung

Sonderangebote: Bereits ab 599€ z.B. für alle TSi Motoren – ab 699€ für alle BMW’s ab Baujahr 2005 – Wir führen das wohl größte Motorenlager in ganz Europa und haben für fast ALLE Marken Austauschmotoren auf Lager. Vom Kleinwagen, über Geländewagen bis hin zum Supersportler werden Sie bei uns fündig. Als besonderen Service, bieten wir Ihnen zu fairen Konditionen, einen neuen Austauschmotor inkl. Einbau, kostenloser Fahrzeugabholung und Lieferung in ganz Deutschland an.

Besonders in Bezug auf Motoren ist es wichtig, dass dein Fahrzeug einer fachgerechten Reparatur unterzogen wird. Ein Motorschaden ist der Albtraum eines jeden Autofahrers. Nicht immer bedeutet es jedoch, dass du dein Auto nie wieder fahren kannst. Ein Austauschmotor ist in vielerlei Hinsicht die beste Lösung, denn der Wert des Fahrzeugs bleibt somit erhalten.

Austauschmotoren bei Motorschaden für alle Marken und Modelle

Wir bieten Steuerkettenwechsel, Motorreparaturen und Austauschmotoren bei Motorschaden für alle Marken und Modelle auf Wunsch inkl. Einbau und bundesweiten Abholservice zum bestmöglichen Preis an. Hier wird Ihnen garantiert geholfen!

Einbauservice

Lieferservice

24 Monate Garantie und Gewährleisung

unverbindliches Angebot

