Kfz-Gutachten für die Beweissicherung nach einem Unfall

Kommt es zu einem Autounfall, dann bedeutet so etwas meistens viel Ärger.

Selbst bei einem Blechschaden stehen schnell Begriffe wie Schadengutachten, Kfz-Gutachten und Unfallgutachten im Raum, womit die Unfallbeteiligten oftmals hoffnungslos überfordert sind.

Wer muss nach einem Unfall ein Gutachten anfertigen lassen und wie viel kostet das Ganze? Was ist mit der Wertminderung oder einem Nutzungsausfall? Dies sind nur zwei von vielen Fragen, die das Kfz-Sachverständigenbüro Mathes gerne beantwortet.

So wichtig ist das richtige Gutachten

Das KFZ-Sachverständigenbüro Mathes, was seit 2021 zu Reinert & Kollegen gehört, erstellt im Kundenauftrag Schadengutachten für Fahrzeuge, die bei einem Unfall beschädigt wurden. Ein solches Gutachten dient der Sicherung von Beweisen und ermöglicht die Geltendmachung von Schäden vor Gericht oder der Versicherung des Unfallgegners. Ein einfacher Kostenvoranschlag kann dies nicht leisten.

Viele Dienstleistungen

Autofahrer, die in den Landkreisen Ludwigsburg, Stuttgart, Heilbronn oder im Rems-Murr-Kreis und Umgebung einen Unfall hatten, können sich an das Sachverständigenbüro Mathes bei Reinert & Kollegen wenden und dort ein Gutachten in Auftrag geben. Dort wird dann das Unfallgeschehen aus rechtlicher Sicht aufgearbeitet, sowie das weitere Vorgehen besprochen. Welche Vorteile hat eigentlich ein unabhängiges Kfz-Gutachten und wann ist ein Gutachter überhaupt sinnvoll? Mit diesen Fragen hat das Sachverständigenbüro Mathes jeden Tag zu tun. Von den Experten wird ebenfalls besprochen, welche Punkte in einem Gutachten von Bedeutung sind und welche Vorteile ein Schadengutachten hat.

Viele Fragen

Selbst wenn ein Autofahrer noch so gut informiert ist, es gibt immer wieder Fragen, die nach einem Unfall im Raum stehen. Dies trifft vor allem auf die unterschiedlichen Gutachten zu, denn hier gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Begriffen, die alle nach einer Erklärung verlangen. Autofahrer, die einen Unfall hatten, interessiert selbstverständlich die Frage nach den Kosten. Auch bei diesem Thema sind die erfahrenen Mitarbeiter des Sachverständigen Büros Mathes bestens informiert und können Auskunft geben. Nach einem Unfall ist es besonders wichtig: Die Nerven zu behalten, und sich dann mit dem Kfz-Sachverständigenbüro Mathes im Rems-Murr-Kreis oder Kreis Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

KFZ Sachverständigenbüro

Firmenkontakt

Reinert & Kollegen Daniel Mathes

Daniel Mathes

Seegutstraße 8

71554 Weissach im Tal

015735108981

Dm@sv-mathes.de

http://sv-mathes.de

Pressekontakt

Reinert & Kollegen Daniel Mathes

Daniel Mathes

Seegutstraße 8

71554 Weissach im Tal

071912206050

Ludwigsburg@reinert-kollegen.de

http://sv-mathes.de

Bildquelle: Adobe Stock