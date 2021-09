KFZ Abmeldeservice – Bequemer Autoverkauf mit KFZ-Abmeldung

Kfz-Abmeldung – Wir melden Ihr Auto kostenlos ab

Bei einem Autoverkauf ist sicherlich die Abmeldung des zu verkaufenden oder verkauften Fahrzeuges ein wichtiger Punkt, der zunächst den Halter belastet. Ob ein Auto vor oder nach dem Verkauf abgemeldet wird, entscheidet ganz allein der Verkäufer. Von vorne weg: die KFZ-Abmeldung ist ein kostenloser Service unseres KFZ-Ankaufs. Ist Ihr Fahrzeug bei Übergabe an uns noch zugelassen, so verpflichten wir uns bereits jetzt schon zur KFZ-Abmeldung innerhalb fünf Werktagen nach Übergabe des Fahrzeuges mit Dokumenten. Dabei spielt keine Rolle wo Ihr Fahrzeug zugelassen ist, wir können zum Beispiel ein Fahrzeug mit Berliner Kennzeichen auch in Köln abmelden.

Auto angemeldet oder abgemeldet verkaufen?

Sie können natürlich ein angemeldetes Auto verkaufen. Grundsätzlich wird auf alle Foren und Internetseiten der Verkauf im angemeldeten Zustand abgeraten. Wir schließen uns diesem an, wenn Sie nicht wirklich wissen, wem Sie das Auto verkaufen. Nach einem öffentlichen Inserat auf Gebrauchtwagenbörsen oder Auktionen würden wir strikt davon abraten ein Auto im angemeldeten Zustand zu verkaufen. Sie wissen nicht wirklich wer Ihnen das Fahrzeug abnimmt, der Zulauf ist öffentlich und eine Kontrolle über eingeladene Personen, auch wenn es vertrauensvoll erscheint leider unmöglich. Das Vertrauen spielt eine sehr große Rolle für einen Autoverkauf, gerade wenn Ihr Auto noch angemeldet ist. Nur in wenigen Fällen wie zum Beispiel Verkauf an einen Autohändler mit fester prüfbarer Anschrift so wie Abtransport auf Trailer oder Autotransporter können Sie dem Verkauf mit Abmeldeservice zustimmen. Ein Transport oder eine Bewegung Ihres verkauften Fahrzeuges im angemeldeten Zustand sowie auf eigener Achse im öffentlichen Straßenverkehr trägt ein großes Risiko. Bei Unfällen, liegen bleiben oder Verkehrsverstößen ist der Halter der erste Ansprechpartner. Verkaufen Sie Ihr Auto angemeldet und es wird mit einem Trailer oder Transporter abgeholt, so gehen Sie in dieser Hinsicht kein Risiko ein. Wichtig ist wie bereits erwähnt die verfolgbare Anschrift des Autokäufers.

Wir kaufen Ihr Auto seriös und vertrauenswürdig im angemeldeten Zustand und lassen es innerhalb fünf Werktagen außer Betrieb setzen, sie werden über die KFZ-Abmeldung schriftlich informiert, dieses ist ein kostenloser Service für den bequemen Autoverkauf.

Auto vor Verkauf abmelden?

Wenn Sie Ihr Auto vor dem Autoverkauf abmelden, erschwert das in vielen Situationen den Autoverkauf. Ihr Fahrzeug darf nicht mehr auf öffentlichen Straßen parken, haben Sie genug Platz auf Ihrem eigenen Grundstück um Ihr abgemeldetes Auto unterzustellen, bleibt der Verkauf im abgemeldeten Zustand im Rennen. Eine Probefahrt für potenzielle Käufer ist ohne gültiges Nummernschild leider nicht mehr möglich, Ihr Fahrzeug ist eventuell für Diebstahl oder Unwetterschäden nicht mehr versichert. Ein Verkauf an Privatpersonen, welche keine rote Nummer besitzen, wäre somit undenkbar. Privatkäufer kaufen erfahrungsgemäß kein Auto ohne Probefahrt. Lassen Sie Ihr Auto ruhig bis Sie einen Käufer finden angemeldet, hat der Verkauf stattgefunden, so vereinbaren Sie eine Anzahlung, schließen einen schriftlichen Kaufvertrag ab in dem hervorgeht, dass das Fahrzeug abgemeldet übergeben wird. Daraufhin können Sie Ihr Auto abmelden und der Autokäufer organisiert den Abtransport zum vereinbarten Termin. Es gibt Überführungskennzeichen, die in solchen Fällen auch von Privatpersonen beim jeweiligen Straßenverkehrsamt beantragt werden können, das klingt nach viel Arbeit und Terminen, ist für den Autoverkäufer aber der einzig sichere Weg, wenn Sie Ihr Auto privat verkaufen.

Angemeldetes Auto verkaufen?

Manchmal ist es unumgänglich, Sie sind an einem Ort mit Ihrem Fahrzeug liegen geblieben. Die Zeit fehlt oder Sie möchten einen reibungslosen und bequemen Ablauf. Was auch immer, es nicht verboten sein Auto im angemeldeten Zustand zu verkaufen. Das Vertrauen zur Verpflichtung der KFZ Abmeldung spielt die wesentliche Rolle für die Übergabe im angemeldeten Zustand.

Vorteile:

Ihr Fahrzeug bleibt ohne Unterbrechung versichert

kein Zeitaufwand für die KFZ Abmeldung

Das zu verkaufende Auto kann weiter benutzt werden zum Beispiel auch für eine Probefahrt

das Parken auf öffentlichen Straßen ist bis zur Abholung möglich

Einfacher und bequemer Autoverkauf für beide Seiten. Der Käufer fährt mit den alten Kennzeichen nach Hause und meldet es um oder ab

kein Zeitdruck zum schnellen Verkauf

Nachteile:

Unsicherheiten für den Verkäufer

Risiko bei Unfall oder Ordnungswidrigkeiten, meldet der Käufer das Auto trotz Vereinbarung nicht ab, hilft nur der Gang zur Polizei

Abgemeldetes Auto verkaufen?

Eine Außerbetriebsetzung kann bereits ohne Verkaufsabsicht erfolgt sein. Vielleicht wollten Sie Ihr Fahrzeug erneut zulassen oder sich einfach sicher gehen und haben es erst nach Abmeldung zum Verkauf gestellt. Wie auch immer ein abgemeldetes Auto verkaufen zu können ist sicherlich schwieriger als ein angemeldetes Fahrzeug aber nicht unmöglich. Für einen Transport n diesem Falle kommen nur Überführungskennzeichen oder ein Trailer beziehungsweise Autotransporter infrage. Wir besitzen Überführungskennzeichen und auch Autotransporter oder Trailer um abgemeldete Fahrzeuge nach dem Kauf zu überführen.

Vorteile:

Risikofreier Verkauf

absolute Sicherheit für den Autoverkäufer

Nachteile:

Zeit und Kosten Aufwand für die KFZ-Abmeldung

eventuell keine Parkmöglichkeit

keine Probefahrten möglich

weniger Interessenten

kein Versicherungsschutz

Auto sicher verkaufen

Die KFZ-Abmeldung im Voraus also vor Übergabe ist der sicherste Weg für jeden Autoverkäufer. Lassen Sie sich nicht verrückt machen, wenn Sie dem Autokäufer vertrauen können und das Fahrzeug ohnehin nicht auf seiner eigenen Achse oder mit seinen eigenen Kennzeichen bewegt werden soll und somit sich das Risiko für etwaige Unfälle oder Ordnungswidrigkeiten gleich null ist, so können Sie mit ruhigem Gewissen schriftlich den Käufer zur Abmeldung verpflichten

