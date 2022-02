Keynote Speaker Dr. Stephan Meyer mit neuer Website

Interessenten zu Vorträgen über Psychologie, Veränderung, Zukunft und Fortschritt finden hier Informationen zu den Vortragsthemen des Psychologen.

Wir befinden uns in Zeiten starker Veränderungen. Politik, Verbände und Unternehmen rufen nach neuen Vorgehensweisen, nach Zukunft und Fortschritt. Aber wird dieser notwendige Wandel tatsächlich gelebt? Nein, sagt Keynotespeaker Dr. Stephan Meyer. „Gerade wenn es um das Schlachten heiliger Kühe geht, erlebe ich in fast allen Unternehmen starken Gegenwind,“ so der international bekannte Vortragsredner. Die sprichwörtlichen heiligen Kühe sind jene eingefahrenen Routinen, die es zu überwinden gilt, wenn man aufbricht zu einer neuen, aufregenderen Zukunft.

Dr. Stephan Meyer ist Keynote Speaker, Coach und internationaler Unternehmensberater. Er hat Organisationen auf der ganzen Welt geholfen, ihre Leistung zu verbessern, indem er seine Expertise in den Bereichen Psychologie des Fortschritts, Veränderung und Zukunft einsetzte. Nun präsentiert er seine Expertise mit einer neuen Website. Im Vordergrund steht seine Tätigkeit als Redner.

Gerade zu den Themen Psychologie, Zukunft und Fortschritt ist es nicht einfach, den richtigen Redner zu finden. Mit seiner neuen Webseite zeigt Dr. Stephan Meyer, dass er diese zwar wichtigen, aber komplexen und teilweise schwierigen Themen mit einer Portion Humor und Begeisterung auf das Publikum überträgt. Gerade Inhaber kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie Vorstände von DAX-Konzernen veranstalten viele Vortragsevents, zum einen für Mitarbeiter zum anderen für ihre Kunden.

Hilfe bei der Auswahl eines guten Keynote Speakers

Einen guten Keynote Speaker zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Deshalb gibt es Qualitätskriterien für die perfekte Rednerauswahl:

* Kann der Redner ihr Publikum begeistern? Dr. Stephan Meyer ist ein Vortragsredner, der mit Überzeugung die Leidenschaft im Publikum weckt, die Zukunft künftig aktiver zu gestalten.

* Verfügt der Redner über ein breites Spektrum an Erfahrung? Dr. Stephan Meyer bringt mehr als ein Vierteljahrhundert Erfahrung im professionellen Wandel ins Spiel, in Fachkreisen „Change-Management“ genannt. Ergänzend kommen mehr als ein halbes Jahrhundert Lebenserfahrung hinzu.

* Ist der Redner Experte auf seinem Gebiet? Dr. Stephan Meyer hat neben seiner Berufserfahrung den gesellschaftlichen Wandel auch wissenschaftlich erforscht. Gerne plaudert er ein wenig aus dem Nähkästchen, wenn er von den Einsichten aus seinen Experteninterviews erzählt. Darin haben Experten verraten, wie sie mit heiligen Kühen in ihren Organisationen umgegangen sind.

Ein anregender Keynote Speaker für kluge Events und Diskussionen

Dr. Stephan Meyer ist ein freier Redner, der es versteht, sein Publikum für die Themen Psychologie und Zukunft zu begeistern. Zu seinen Forschungsthemen gehört gesellschaftliche Veränderung in all ihren Facetten. Dr. Stephan Meyer baut in seinen Vorträgen Psychologie mit Humor und Wirkung ein. Das Publikum wird gleichsam unterhalten und inspiriert nach der Devise: Die Zukunft hat jeder selber in der Hand!

Unser Vortragstipp

Eventveranstalterinnen können sich entspannt zurücklehnen. Dr. Stephan Meyer, Mitglied im größten Rednerverband der Welt, wird das Publikum zuverlässig entführen in die Psychologie des Fortschritts unter dem Motto: Almabtrieb der heiligen Kühe – freier Blick auf die Zukunft! Dr. Stephan Meyer ist ein Redner, der die Bedeutung des gesellschaftlichen Wandels für die Zukunft des Geschäfts und des Lebens im Allgemeinen versteht. Sein Vortrag wird helfen, den Weg in eine bessere Zukunft mit einer erfolgreicheren Organisation zu bauen. Wer auf Nummer sicher gehen will, bucht mit Dr. Stephan Meyer einen Keynote Speaker, der die Gäste verzaubern wird mit einem Blick in die Zukunft und dem unmittelbaren Verlangen, selbst etwas aktiv zur Veränderung beizutragen. Das Gestalten der Zukunft ist allen Teilnehmern möglich, denn Veränderung gelingt nur gemeinsam.

Pressekontakt

Dr. Stephan Meyer

Almademey Limited

Kinira 28, Office 303

8011 Paphos/Cyprus

+49 1749 427 327

office@stephanmeyer.com

https://www.redner-veraenderung-psychologie.de/



Internationaler Keynote Speaker Dr. Stephan Meyer.

