Keepers of the Sound: Mit Klipsch nicht auf besten Klang verzichten

Indianapolis, USA, 08. April 2020 – Ob für das fokussierte Arbeiten aus dem Homeoffice, zur antreibenden Motivation beim Workout in den eigenen vier Wänden, für bombastischen Filmsound oder den passenden Soundtrack beim Kochen: Musik ist ein wichtiger Begleiter im Alltag vieler Menschen. Klipsch liefert mit seinen Kopfhörern und Lautsprechern stets den besten Klang in jeder Situation. Auch zu Hause. Immer mit dabei: Der legendäre Klipsch Sound, der das Unternehmen seit seiner Gründung 1946 durch Paul W. Klipsch berühmt gemacht hat.

Keep talking: fokussiert und produktiv im Homeoffice

Die Arbeit aus dem Homeoffice stellt für viele Menschen eine Veränderung dar, die auch Herausforderungen mit sich bringt: Das bekannte Arbeitsumfeld ist nicht vorhanden, der neue Arbeitsplatz mitunter improvisiert und andere Personen im Haushalt halten sich im selben Raum auf. Klipsch bietet mit seinen In-Ear-Kopfhörern der T5 Serie die idealen Begleiter für virtuelle Besprechungen von zu Hause und fokussiertes Arbeiten mit der passenden Playlist. Die T5 Neckband bieten mit ihrem Nackenbügel aus exklusivem, handgenähtem Leder höchsten Tragekomfort über den gesamten Tag. Bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit, die patentierte True Comfort Technologie sowie modernste Bluetooth®- und Mikrofonstandards garantieren eine unterbrechungsfreie Wiedergabe und beste Sprachverständlichkeit zu jeder Zeit.

Keep active: auch zu Hause in Bewegung bleiben

In Form bleiben, auch wenn das Fitnessstudio geschlossen hat: Mit dem richtigen Workout-Plan für die eigenen vier Wände muss die Fitness auch ohne Gym nicht leiden. Der passende Soundtrack liefert dabei Motivation und Antrieb, um Trainingsziele von zu Hause aufrechtzuerhalten. Genauso aktiv wie Sportbegeisterte präsentieren sich die The Sixes von Klipsch. Dank integrierter Endstufen, Bluetooth®-Unterstützung sowie serienmäßigen Phono- und USB-Eingängen steht der musikalischen Begleitung spontaner Trainings-Sessions nichts im Weg, denn die eigene Workout-Playlist kann nahezu von jeder Wiedergabequelle ohne weitere Peripherie abgespielt werden. Die The Sixes werden ganz einfach dort aufgestellt, wo die nächste Runde Fitnessübungen stattfindet.

Keep watching: bombastischer Film-Sound im Wohnzimmer

Klipsch bringt mit seinen kompakten und gleichzeitig groß aufspielenden Soundbars BAR 40 und BAR 48 sowie klangstarken Surround-Sets aus der Reference Premiere Serie fesselnden Film-Sound ins Wohnzimmer. Cineasten und Kino-Fans müssen so auch bei geschlossenen Lichtspielhäusern nicht auf packende Blockbuster-Erlebnisse verzichten, sondern holen sich dank vielfältiger Streaming-Möglichkeiten Hollywood ganz einfach nach Hause. Die Surround-Lösungen von Klipsch machen selbstverständlich auch beim Soundtrack aktueller Videospieltitel eine gute Figur und sorgen somit für beste Unterhaltung bei der nächsten Gaming-Session.

Keep streaming: drahtlos Musik und Podcasts genießen

Die passende Begleitmusik zum ausgedehnten Kochen oder die neueste Folge des Lieblingspodcast: Der The Three II von Klipsch versteht sich dank vielfältiger Anschlussmöglichkeiten mit nahezu jeder Quelle und versprüht dank edlem Echtholz-Furnier und Reglern im angesagten Retro-Design stilechten Charme in Küche und Wohnzimmer. Der bärenstarke Klang des hochwertig anmutenden Drahtlos-Lautsprechers lädt mit seinen 120 Watt Gesamtleistung zu spontanen Tanzeinlagen ein und überzeugt mit waschechtem Klipsch Sound.

Das Unternehmen Klipsch Audio

Im Jahr 1946 gründete der Erfinder, Akustikpionier und Querdenker Paul W. Klipsch die Firma Klipsch Audio mit dem Ziel, die Energie, den Detailreichtum und die Emotion von Live-Musik in sein Wohnzimmer zu holen. Aus der Verwendung von hocheffizienten Lautsprecher-Designs, handgefertigten Gehäusen und dem unstillbaren Durst nach technischem Fortschritt wurde der große amerikanische Lautsprecher-Hersteller Klipsch in Hope im US-Bundesstaat Arkansas geboren. Heute umfasst unser vielseitiges Angebot eine Reihe von hochwertigen Audioprodukten für heimische und professionelle Anwendungen – darunter Kino, Entertainment-Installation, Drahtlostechnik, Heimkino und Produkte für den mobilen Gebrauch. Ganz im Sinne unseres Gründers steht Klipsch auch heute noch für legendären Klang und ist die erste Wahl für Audiophile und Klangbegeisterte auf der ganzen Welt. Klipsch – Keepers of the Sound®.

