Kay Rieck und die Helena Energy LLC

Wir haben nun bereits des Öfteren über den deutschen Investor Kay Rieck berichtet und seine Story für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zu guter Letzt berichteten wir über die Fortschritte seines neuen Projekts und schilderten kurz die Lage zu seiner Person und zu seiner Geschichte. Seine Karriere und Laufbahn sind spannend, da Kay Rieck bereits einige erfolgreiche Projekte am Ölmarkt, aber auch am Kapitalmarkt verzeichnen konnte.

Sein aktuelles Projekt Helena Energy befasst sich wiederum mit dem Ölgeschäft. Nun gibt es dazu spannende neue Erkenntnisse, welche wir kurz beleuchten wollen.

Das Team rund um Kay Rieck und Helena Energy arbeitet seit Monaten im Fördergebiet von Big Wells in Texas und so können bereits grundlegende Dinge zur Ölproduktion vorbereitet werden und immer wieder neue Erfolge verbucht werden.

Helena Energy arbeitet mit der Waterflooding-Methode. Diese Methode funktioniert dadurch, dass Wasser in den Boden eingespritzt wird, damit mit Hilfe der physikalischen Eigenschaft von Wasser und Öl, das Öl an die Oberfläche gedrückt wird. Dabei wird aber ressourcenschonend gearbeitet, da das Wasser von benachbarten Förderstellen bezogen wird, welche Wasser in diesem Fall als unerwünschtes Nebenprodukt sehen. Das Wasser wird in Tankzügen abgeholt und direkt in den sogenannten Injektor der Helena Energy LLC eingespeist.

Durch den Ausbau dieser Methode können seither immer wieder signifikant höhere Produktionszahlen vermeldet werden.

Die Zahlen der Produktion in der Nähe der Bohrstation konnte sich durch die Waterflooding-Methode in kürzester Zeit vervierfachen.

Es bleibt daher weiter sehr spannend, welche neuen Schritte in der Ölförderung von Helena Energy LLC auf uns zukommen, denn es ist im Sinne von allen, möglichst ressourcenschonend an neues Öl zu kommen, um die Produktion von anderen Gütern weiter am Laufenden halten zu können.

