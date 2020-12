Kay Rieck – Ein Mann, ein Unternehmer

Sie haben bestimmt schon öfter von dem Investor und Unternehmer Kay Rieck gehört, wenn sie sich mit der Börse und ähnlichen Materien beschäftigen.

Es gibt sehr viele inspirierende Personen von denen man meist gar nichts hört oder nur selten, deswegen möchten wir auf Personen aufmerksam machen, welche es verdient haben, an unsere Leserschaft weitervermitteln zu werden. Kay Rieck hat eine sehr tolle berufliche Laufbahn durchlaufen dürfen, wobei er schon als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse, also der New York Stock Exchange (NYSE) tätig war.

Außerdem arbeitete er auch als unabhängiger Broker an der dortigen Börse und war auch an der New York Board of Trade sowie an der Chicago Board of Trade im Investment Banking und dem Asset Management tätig. Zuallerletzt war er auch als Unternehmensberater für die Restrukturierung und Reorganisation von Unternehmen tätig. Man sieht als, dass Kay Rieck in allen Gebieten des Handels mit Geld Erfahrung gemacht hat und dadurch auf an Bekanntheit gewonnen hat. Doch Rieck hat sich auch noch anderweitig mit dem Öl- und Gasgeschäft beschäftigt. Mitten in der Finanzkrise 2008 gründete er die ersten Unternehmen in den USA, um sich am dortigen Geschäft zu beteiligen. Die Deutsche Oel & Gas S.A. ist sicher einigen von Ihnen ein Begriff. Die Holding der Deutschen Oel & Gas AG gehört zur Unternehmensgruppe und verschreibt sich völlig dem Verkauf und der Förderung von Erdgas und auch Erdöl im Bundesstaat Alaska. Wie aus einem Interview mit Kay Rieck herausgeht, sagte er auf die Frage, warum man in die Deutsche Öl und Gas AG investieren sollte, dass die niedrigen Ölpreise keine negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens hat, da sie von der besonderen Marktsituation in Alaska profitieren.

Dafür richtete Kay Rieck sogar eine eigene Webseite ein ( www.kay-rieck.de), um einigen Interessierten einen Einblick in das Leben des Unternehmers zu gewähren. Die sehr strukturierte und gut aufgebaute Seite versorgt die Fans immer wieder mit den neuesten Twitter-Nachrichten (@kayrieck).

