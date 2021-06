Kann man tatsächlich mit seinem Wissen online Geld verdienen? Eine Illustration.

Online Geld verdienen ist möglich! Wir zeigen, wie!

Familie Rezk fährt im alten, blauen Aygo zum Einkaufen. Das Radio läuft im Hintergrund und die Fenster sind halb offen.

Sie wollen heute ins etwas abseits gelegene Industriegebiet fahren, da es dort zum Beispiel diese wunderbar luftig-fluffigen Sonntags-Brötchen, die an Johanna Spyris Heidi erinnern, zu einem wirklich günstigen Preis gibt. Diese Brötchen mag vor allem Mama, die so gerne frühstückt – manchmal auch mittags oder abends das Frühstück einem Mittag- oder Abendessen vorzieht. Und Anna, ein Teenager von dreizehn Jahren, findet in dieser heißbegehrten Shoppingmall im Industriegebiet ganz spezielle Liebesromane für Jugendliche: eine ganze Reihe von ihrer Lieblingsautorin. Dort sind sie günstiger als im Buchhandel um die Ecke, auch wenn die Buchhändlerin so lieb ist und Nathanael, dem aufgeweckten Bruder von fünf Jahren, immer einen Lolli gibt. Und Papa wird im Einkaufszentrum auch fündig: Er liebt Filme über alles und dort gibt es sie meistens im Sonderangebot.

„Ach, seit ich nicht mehr arbeite, ist die Einkaufsfahrt ins Industriezentrum für mich zum richtigen Highlight geworden! Da komme ich mal richtig raus“, sagt Mama lachend.

„Na ja, früher hast du im Krankenhaus als Hebamme gearbeitet. Das ist auch kein Ausflug zum Dinner“, sagt Papa neckend.

„Du unterschätzt das: Man macht sich trotzdem morgens zurecht, zieht sich anders an und vor allem: Man kriegt Anerkennung und sogar Geld. Hätten wir mehr Geld, könnten wir öfter ans Meer fahren. Das wäre jetzt sooo schön! Was würde ich dafür geben!“

„Ja!“, rufen die Kinder, „wir wollen ans Meer!“

Das Radio spielt Grateful Dead. Sie fahren über Steine und Hölzer, die sich auf der Feldstraße angesammelt haben. Mama schaltet den Radiosender um.

„KLICKLAC“, sagt die Moderatorin, „ist ein neuer Onlineshop für E-Ratgeber diverser Art“.

„Mama, ich will lieber Musik hören“, ruft Anna genervt und beißt in einen billigen Keks.

„Nein, Anna, mir dröhnt schon der Kopf. Ich will das Geplärre nicht mehr“, ruft Mama zurück. „Dass dir dieser Schwachsinn gefällt…. Diese Musik ist schon uralt!“ Mama verdreht die Augen.

„Was für E-Ratgeber?, fragen Sie sich jetzt. Nun, der Initiator Dantse Dantse wird mehr darüber erzählen“, verkündet die Moderatorin mit klarer Stimme.

„KLICKLAC ist innovativ auf dem deutschen Markt: Dieser Online-Wissensshop bietet Menschen aller Berufsgruppen die einzigartige Möglichkeit, ihr Wissen online zu stellen und sehr viel Geld damit zu verdienen“, erzählt Dantse Dantse verheißungsvoll.

„Oh, hört sich gut an. Wie soll das aber gehen?“, fragt Papa. Er ist ganz neugierig geworden.

„Männer, Frauen, Schüler*innen, Student*innen, Hausfrauen, Mütter, Väter, Therapeut*innen, Ärzt*innen, Handwerker*innen, Lehrer*innen, Autor*innen, Designer*innen und Großmütter und -Väter können einen Ratgeber – das kann auch eine Lebenserfahrung sein – in Form eines Textes, als Audio oder Video erstellen, hochladen und viel passives Geld damit generieren“, erzählt Dantse Dantse überzeugend.

„Das müssen also weder Autor*innen noch Wissenschaftler*innen sein, jeder kann mitmachen?“, hakt die Moderatorin nach.

„Ja, ja! Jeder kann mitmachen und sehr, sehr viel Geld verdienen!“, ereifert sich Dantse Dantse glücklich. „Menschen haben schon sehr viele positive Erfahrungen damit gemacht und viel Geld damit verdient!“, ruft er begeistert.

Eine Mohnblume fliegt ins Auto. Nathanael schnippt sie wieder raus. „Hey, ich wollte sie haben“, empört sich Anna und tritt gegen sein Schienbein.

„Aufhören“, ruft Mama genervt.

„Willst du nicht mitmachen, Sandra?“, fragt Papa Mama mit gemächlicher Stimme. „Das wäre doch was für dich! Schreibe etwas über deine Geburtserfahrungen, Geburtserleichterungen und was man dagegen im Vorfeld tun kann. Du hast mir doch immer erzählt, dass viele Frauen darüber gar kein Wissen mehr haben!“, schlägt Papa vor.

„Ich? Ich weiß nicht“, murmelt Mama.

„Ich könnte als Innenarchitekt auch etwas über die Raumausstattung und Dekoration schreiben. Viele Menschen wollen heutzutage wie die Könige leben. Es soll zumindest diesen Anschein erwecken. Auch Dinge, die nicht wertvoll sind, sollen schön aussehen und den Eindruck erwecken, als sei die Einrichtung sehr kostspielig gewesen“, sagt Papa.

„Ja, meinst du wirklich?“, fragt Mama ungläubig.

„Ja, wenn wir davon bald in den Urlaub können, warum nicht?“, antwortet Anna frech.

„Anna, auch du könntest etwas als Video aufnehmen! Du kannst ja so wunderbare PowerPoint-Videos erstellen! Das macht dir doch Spaß!“, sagt Papa.

„Für dich? Ja, kann ich machen“, ruft sie von hinten.

„Nein, auch für deine eigenen Tipps. Dieser Dantse Dantse hat doch gesagt, dass auch Schüler*innen einen Ratgeber machen können“.

Nathanael lacht. „Anna kann doch nichts!“

Anna wirft eine Banane gegen seinen Kopf.

„Aufhören!“, schreit Mama.

„Na ja, du könntest im Video zeigen, wie man effizient lernt, wie man sich am besten zwischendurch entspannt oder so. Oder du könntest die Tänze, die du im Tanzkurs gelernt hast, demonstrieren! Sozusagen als Auffrischung für Menschen, die schon lange ausgesetzt haben!“

„Das ist wirklich eine gute Idee“, sagt Mama.

„Mach das, Anna!“, ruft Mama. „Dann hättest du gleich viel mehr Taschengeld!“

„Ja!!!! Wenn man damit Geld verdienen kann!“, freut sich Anna. „Das wäre super!“

„Und ich?“ Nathanael wirkt enttäuscht.

„Ja, du bekommst natürlich auch ein neues Spielzeig“, beruhigt und besänftigt ihn Mama.

Papa gibt Gas. Noch paar Meter, dann sieht man schon das heruntergekommene graue Gebäude des Einkaufszentrums.

Die Familie steigt energiegeladen aus.

„Vielleicht können wir nächsten Monat schon auf Capri shoppen gehen“, meint Mama.

Alle wirken wie verzaubert und verklärt.

