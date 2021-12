Kampf gegen das Corona-Virus: Booster-Impfungen bei der LINDHORST Gruppe

Um die vierte Welle zu brechen, fordert die Politik, dass auch die Betriebe ihre Anstrengungen ausweiten, damit es zu einer deutlichen Steigerung der Impfquote kommt.

Diesem dringenden Appell kommt die LINDHORST Gruppe aus Winsen/Aller nach und bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie engsten Familienangehörigen am Freitag, den 10.12.2021 einen Termin für eine Corona-Auffrischimpfung an; auch Erst- bzw. Zweitimpfungen sind an diesem Tag möglich. Die Impfaktion wird, wie bereits im Sommer, von dem erfahrenen Winser Allgemeinmediziner Michael Jäger durchgeführt, der regelmäßig Corona-Schutzimpfungen in seiner Praxis vornimmt.

„Wir freuen uns, dass wir die Impfkampagne auf diesem Wege unterstützen können und die Aktion so gut angenommen wird. Bereits mit den Erst- und Zweitimpfungen in den Sommermonaten haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und bieten daher nun auch die Booster-Impfungen bei uns im Hause an“, so Personalchefin Rabea Allwardt. „Die Verlängerung der bestehenden und bewährten Schutzmaßnahmen, die eigens entwickelten betrieblichen Hygienekonzepte und regelmäßige Testangebote helfen uns zusätzlich, Infektionen an unseren Standorten vorzubeugen und die Zahlen auf einem sehr niedrigen Niveau zu halten. Die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen steht an erster Stelle und wir hoffen, mit den getätigten Maßnahmen auch die vierte Welle gut zu überstehen“, führt Allwardt weiter aus.

Nach aktueller Planung können ca. 200 Impftermine vergeben werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Wahl zwischen den Impfstoffen von Moderna und Biontech. „Dass die Termine fast restlos ausgebucht sind, zeugt von großem Interesse und somit hohem Verantwortungsbewusstsein in unserer Belegschaft“, freut sich der Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Lindhorst.

Als mittelständisch geprägtes Familienunternehmen in der vierten Generation sind wir in den Geschäftsfeldern Landwirtschaft, Bioenergie, Immobilien und Pflege- bzw. Gesundheitszentren tätig. In allen Geschäftsfeldern übernehmen wir eine aktive und führende Rolle, verbunden mit dem Ziel, weiter zu wachsen. Dabei setzen wir auf Qualität und Kompetenz, Innovation und Dynamik.

