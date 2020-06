Jubilee Ace verschenkt US$1.700.000 Cash beim Live Mega Draw

TOKYO, JAPAN Mitten im weltweiten wirtschaftlichen Niedergang hat Jubilee Ace wieder einmal seine finanzielle Schlagkraft gezeigt und sein Engagement für seine Unterstützer deutlich gemacht. In direktem Anschluss an das US$120.000.000 Stimulus Budget „Oasis 80“ für alle Kunden von Ende April bis Anfang Mai wurden nun am 31. Mai 2020 in Osaka, Japan Cash-Preise im Wert von US$1.700.000 an die glücklichen Gewinner verteilt. Die Live-Übertragung der Ziehung wurde von mehr als 20.000 Zuschauern weltweit in angespannter Vorfreude auf die Ziehung verfolgt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52230/JubileePR_GERMAN.001.jpeg

Der bekannte Publikumsliebling Leslie betrat als erster die Bühne und teilte die spannenden Entwicklungen in der nahen Zukunft mit. Sein begeisterter Einsatz ist sinnbildlich für die Leidenschaft, mit der Jubilee Ace sich den globalen Herausforderungen stellt. „Wir lassen uns nicht aufhalten“ ist die klare Botschaft die Leslie in den Mittelpunkt stellt und die sich in der rasanten Entwicklung von AQUA und Jubilee Aces ambitionierten Zielen widerspiegelt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52230/JubileePR_GERMAN.002.png

Der visionäre CEO Tony Jacksen war als nächster an der Reihe und entfachte mit seiner brennenden Rede weltweit Begeisterung unter den Zuschauern. Tony hatte die Zukunft fest im Blick und konzentrierte sich auf das kommende MyAQUA Commodities und teilte

„MyAQUA Commodities signalisiert unsere Ankunft auf der globalen Bühne traditioneller Investments. Der Rohstoffmarkt wurde lange von den großen Banken und Finanzinstitutionen dominiert, unsere Kritiker werfen uns, dass wir nur in Kryptowährungen punkten und uns mit MyAQUA nicht auf anderen Märkten durchsetzen werden! Wir sehen das anders. Ihr Geld, Ihr Account, Ihr AQUA! Mit MyAQUA Commodities haben wir gezeigt, dass für uns nichts unmöglich ist. Wir werden weiterhin die Finanzbranche auf den Kopf stellen und damit positiv auffallen!“

Jubilee Ace steht kurz davor, Großes zu erreichen und sie wirken unaufhaltbar. Head of Marketing Director Bobby schloss sich mit seiner bekannt inspirierenden Ansprache an, bevor er einen europäischen Marketing-Leader als Gastsprecher einlud, seine Erfolgsgeschichte mit Jubilee Ace zu teilen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52230/JubileePR_GERMAN.003.jpeg

Höhepunkt des Abends waren die Hunderte an Gewinnern aus der ganzen Welt, die sich über Cash-Preise von US2.500 bis US$500.000 freuen durften, wobei der Hauptpreis an eine japanische ID ging. Alle Preisgelder wurden 1 Tag später am 1. Juni 2020 ohne Verzögerungen gutgeschrieben. Jubilee Ace hat keine Kosten und Mühen gescheut und mit seiner hohen Effizienz klar gezeigt, dass sie mit Nachdruck daran arbeiten, ihre Kunden zu belohnen.

Um mehr über die Revolution der Finanzwelt durch Jubilee Ace herauszufinden und wie Sie ein Teil davon werden können, besuchen Sie unsere Webseite https://www.jubileeace.com/

Über Jubilee Ace

Jubilee Ace wurde 2018 auf den Britischen Jungferninseln mit einem eingezahlten Kapital von 50 Millionen US-Dollar gegründet und ist ein fortschrittliches Datenanalyseunternehmen, das sich auf sektorübergreifende Arbitrage-Möglichkeiten auf globaler Ebene spezialisiert hat. Das Unternehmen begann mit dem Arbitrage-Handel mit traditionellen Rohstoffen an Börsen, bevor es sich auf Sport- und Kryptowährungs-Arbitraging einließ. Das Unternehmen extrahiert und verfeinert Daten und wandelt diese in monetisierbare Strategien und umsetzbare Marktentscheidungen um. Jubilee Ace nutzt verschiedene Echtzeittechnologien, die sowohl neuen als auch erfahrenen Händlern eine neue Perspektive für das Wachstum ihres Portfolios durch risikoarme Anlagen in verschiedenen Sektoren bieten. Durch die starke Fokussierung auf den Fortschritt von Daten und Technologie können Portfoliokunden sicher sein, dass ihre Finanzen in kompetenten Händen sind.

Medienkontakt

Mansion Greenwood

media@jubileeace.com

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

888-952-4446

cs@accesswire.com

http://www.accesswire.com

Pressekontakt

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

888-952-4446

cs@accesswire.com

http://www.accesswire.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.