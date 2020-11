Jonathan und die Stimme im Nebel – Spannende Hommage an San Francisco und seine Bewohner

Sein neuer Reiseroman “Jonathan und die Stimme im Nebel” führt Paul Baldauf und seine Helden nach San Francisco. Dort gewinnt ein soziales Netzwerk bei Mitarbeitern und Nutzern immer mehr Einfluss.

Im neuen packenden, mystischen und zuweilen auch düsteren Roman erzählt der Autor eine Geschichte, die sich um ein soziales Netzwerk rankt. Das Unternehmensgebäude wurde in Form einer Krake gebaut und ihr Anblick wirkt in der Dunkelheit geradezu unheimlich. Noch dazu befindet sich das Büro des Firmengründers Jonathan Cunning im rotierenden Auge der Krake, welches durch fluoreszierendes Licht hervorsticht. Jonathan möchte durch sein Netzwerk an Einfluss in der Welt gewinnen, doch seine eigene innere Stimme inspiriert ihn zwar, gibt ihm aber auch immer mehr Rätsel auf. In seinem Dunstkreis spielen sich zahlreiche Intrigen ab und es entwickelt sich ein erbitterter Machtkampf zwischen den auserwählten Mitarbeitern, die Zugang zum “Auge” haben.

Die Fehden innerhalb der Firma und der Einfluss des Firmenchefs sind so groß, dass sie immer mehr Opfer fordern. Es trifft zum einen Stephan Bazemore, der aus der Krake verbannt wird und anschließend keine Arbeit mehr findet. Josh Collister hat ganz andere Sorgen, denn seine Tochter Addison ist süchtig nach dem Netzwerk. Und auch Jack Coffin ist überzeugt davon, dass Jonathan sein Leben zerstört hat.

Das neue Buch von Paul Baldauf, der als Schriftsteller sowie als Übersetzer tätig ist, bietet allerlei Lokalkolorit über San Francisco. Zu den Schauplätzen gehören in einigen Kapiteln aber auch das Napa Valley, Hongkong sowie Teheran.

“Jonathan und die Stimme im Nebel” von Paul Baldauf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14488-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de