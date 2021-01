Johnnys schönster Weihnachtsurlaub – Ein ganz besonderer Familienurlaub in der Schweiz

Friederike Hapel lädt junge Leser und ganze Familien mit “Johnnys schönster Weihnachtsurlaub” zum Entspannen ein.

Dieses Buch ist einerseits ein Kinderbuch und anderseits doch mehr. Es ist auch ein Buch für die ganze Familie und ist auf eine ungewöhnliche Art geschrieben. Es lädt zum Lesen in kleinen Abschnitten ein und ist damit für die Leser nicht anstrengend. Viele lange Worte wurden in Silben getrennt, um das Lesen einfacher und entspannter zu gestalten. Es gibt in dem Buch verschiedene Sprachen, die lustig sind, und die Johnny auch erst

zwei- oder mehrmals hören muss, um sie zu verstehen. Doch dann passiert meist etwas Schönes. Es gibt in der Geschichte auch Lieder, Gedichte und Bilder zum Ausmalen – und einen besonderen Auftritt. Viele der Szenen werden Kinder dazu inspirieren auch ihre eigenen Bilder zu malen.

Doch das Buch “Johnnys schönster Weihnachtsurlaub” von Friederike Hapel will die Leser, ob jung oder alt, auch zum Ausruhen, zum Lachen, zum Kuscheln, Träumen, Nachdenken und Erholen einladen. Die Geschichte erzählt nicht nur von dem Urlaub einer Familie, sondern soll auch für die Leser zu einer Art Urlaub werden. Das Buch eignet sich auch ideal zum gemeinsamen Lesen oder Vorlesen.

"Johnnys schönster Weihnachtsurlaub" von Friederike Hapel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20626-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

