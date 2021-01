Johanna verrückt die Geschichte – Eine Geschichte aus dem Nachkriegsdeutschland

Der Roman “Johanna verrückt die Geschichte” von Sönke Bohn beschreibt eine Kindheit im Nachkriegsdeutschland in den 60er und 70er Jahren.

Sönke Bohn beschreibt in seinem Roman “Johanna verrückt die Geschichte” eine Kindheit im Nachkriegsdeutschland in den 60er und 70er Jahren. Sein Buch erzählt eine fiktive Geschichte, die aber so oder ähnlich durchaus geschehen sein könnte. Die Leser erhalten in dem Roman einen Einblick in die nicht allzu ferne Vergangenheit Deutschlands und erfahren durch die Augen Johannas, wie diese Zeit aus der Perspektive eines Kindes ausgesehen hat.

Die Geschichte dieses Landes verstört. Es ist eine Herausforderung, unter diesen Umständen aufzuwachsen, ohne dabei wahnsinnig oder selbst ein wenig merkwürdig zu werden. Sind die Geschichten der Opfer und Täter beendet oder geistern sie weiter? Wer teilt ihre Geschichten mit wem? Es geht um altes Herrenmenschentum und jüdisches Sehnen – gibt es ein Wiedersehen? Wie oft, und wo? Können Ideen gekränkt sein – und wie arbeitet eine der sogenannten Gedankenkrankenschwester? Diese Fragen und mehr spielen in diesem packenden, fiktiven Roman aus der Zeit des Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle Ob sie beantwortet werden, müssen die Leser nach und nach selbst herausfinden.

“Johanna verrückt die Geschichte” von Sönke Bohn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12347-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

