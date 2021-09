JobTeaser gewinnt Felix Hansen als neuen General Manager DACH

Köln, 01. September 2021. Jobteaser, der europäische Marktführer für digitale Recruitinglösungen für Studierende und Young Talents hat Felix Hansen zum neuen General Manager DACH ernannt. Der 43-jährige hat mehr als zwölf Jahre im Silicon Valley gearbeitet. Dort hatte er verschiedene Führungspositionen bei Unternehmen aus dem SaaS-Bereich inne, zuletzt war er als Head of Product für LiveRamp tätig.

Unter der Führung von Felix Hansen treibt Jobteaser die europäische Expansion weiter voran. Mit seiner internationalen Erfahrung zeichnet sich Hansen nicht nur für das Geschäft in der DACH Region verantwortlich, er leitet auch das weiter expandierende Team. In enger Zusammenarbeit mit dem französischen Führungsteam will Hansen die europäische Erfolgsgeschichte weiter fortschreiben. Felix Hansen wird seinen Aufgaben als General Manager von Köln, München und aus dem Hauptquartier Paris nachgehen. Er berichtet direkt an den CEO, Adrien Ledoux.

Die Erweiterung des Führungsteams um Felix Hansen ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der ehrgeizigen Wachstumsziele des europäischen Branchenführer im deutschen Markt. Neben der Verdopplung des Umsatzes im laufenden Geschäftsjahr, wird die innovative Recruitingplattform für Studierende und Hochschulabsolvent:innen das Service-Angebot für Kund:innen in der DACH-Region konsequent weiter ausbauen.

Deutschland ist der Schlüsselmarkt für JobTeaser

Adrien Ledoux: „Deutschland ist für JobTeaser der Schlüsselmarkt, um unsere Vision eines einzigartigen Netzwerkes zu verwirklichen, das die neue Generation mit Unternehmen, Hochschulen und Universitäten in ganz Europa zusammenbringt. Unser bisheriger Erfolg bestätigt unseren Anspruch sowie unser Investment in die DACH Region. Die Ernennung von Felix Hansen zum General Manager ist für uns ein folgerichtiger Schritt, um uns in dieser Region optimal aufzustellen und zusammen mit unseren Unternehmens- und Hochschulpartnern, jungen Talenten in Deutschland die Orientierung zu bieten, die sie brauchen, um ihren Weg in die Berufswelt zu finden.“

Internationale Expertise mit Fokus auf Product Management und Operations.

Nach mehr als zwölf Jahren in Silicon Valley zieht es Felix Hansen von der West Coast in den Westen Deutschlands. „Felix Hansen bringt genau die schlagkräftige fachliche Kompetenz, internationale Erfahrung sowie Führungsqualitäten mit, die wir für unsere Ambitionen im deutschen Markt brauchen“, kommentiert Adrien Ledoux weiter. „Ich bin überzeugt, dass wir die passenden Produkte und Services für diesen Markt entwickeln und unsere hochgesteckten Wachstumsziele mit dieser neuen Aufstellung erfolgreich umsetzen werden. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit.“

Felix Hansen: „Jobteaser hat mich vor allem in drei Punkten überzeugt: Die empathische Mission, um jungen Talenten in einem sich radikal ändernden Arbeitsumfeld zur Seite zu stehen, die bis unter die Haarspitzen motivierten und beeindruckenden Teams in Köln, München und im Hauptquartier in Paris sowie die einzigartige Positionierung in einem extrem spannenden Markt. Nach über zwölf Jahren im Silicon Valley habe ich in Führungspositionen im Bereich SaaS essentielle Erfahrungen gesammelt, die ich nun bei JobTeaser in die richtige Strategie umsetzen werde, um unser Angebot für diese Kernregion optimal zu gestalten. Mit mittlerweile fast 30 Mitarbeiter:innen in Deutschland und nahezu 300 weltweit wachsen wir kräftig weiter und suchen aktuell passionierte Mitstreiter:innen für unsere Sales-, Account-Management- sowie Marketingteams in Köln und München.“

Wir sind die führende europäische Plattform für Karriereorientierung und Recruiting für Studierende und Young Professionals. Mit einem Investitionsvolumen von über 68 Millionen Euro von europäischen Topinvestoren gehören wir zu den Next40-Tech Unicorns in Europa. Seit der Gründung in 2008, ist es unser Ziel die berufliche Entwicklung junger Talente zu unterstützen. Dafür haben wir eine innovative Lösung entwickelt, welche mittlerweile über 4 Millionen Studierende und Absolvent:innen von über 700 kooperierenden Hochschulen und Universitäten mit über 80,000 Unternehmen verbindet.

