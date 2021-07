JobSwop.io veröffentlicht Job App mit Jobtausch-Funktion

Das Chemnitzer IT-Startup JobSwop.io veröffentlicht mit seiner gleichnamigen App die erste Jobplattform mit Jobtausch-Funktion.

JobSwop.io veröffentlicht die erste Jobplattform mit Jobtausch-Funktion. Das Chemnitzer IT-Startup betrachtet mit seiner gleichnamigen App nicht ausschließlich offene Stellenangebote, sondern bietet zusätzlich die Möglichkeit seinen aktuellen Job zu tauschen.

Wie der Name es sagt, geht es bei einem Jobtausch nicht darum, eine freie Stelle zu finden. Ziel ist es jemanden zu finden, mit dem der aktuelle Job getauscht wird. Es geht in erster Linie darum, den Arbeitgeber und damit den Arbeitsplatz mit jemandem zu tauschen, der im gleichen oder einem ähnlichen Bereich arbeitet. Die Kernidee ist es, die berufliche Situation der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu verbessern, ohne den aufwändigen Prozess der traditionellen Arbeitssuche zu durchlaufen.

„Stellenbeschreibungen stimmen in aller Regel nicht mit den eigenen Vorstellungen überein und werden unter Kompromissen akzeptiert. Ziel beim Jobtausch ist es, diese eingegangenen Kompromisse zu minimieren und die erworbenen beruflichen Fähigkeiten weiterhin zu nutzen“, beschreibt Geschäftsführer Felix Nawroth die Motivation des Unternehmens.

„Die aktuelle Suche nach einem passenden Arbeitgeber gestaltet sich wie das Lösen eines Schiebefix-Puzzles. Es besteht die Option, sich um einen freien, noch unbesetzten Platz zu bemühen. Ist solch eine Stelle gefunden, wird die bisherige Stelle frei und ein anderer rückt darauf nach“, Frank Burian, technischer Leiter zur Ausgangssituation. „Jeder, der ein Schiebefix-Puzzle gelöst hat, weiß, wie viele Verschiebungen nötig sind, bis sich ein erkennbares Bild ergibt. Viel effizienter wird es, wenn die Puzzlesteine aus dem Puzzle herausgenommen und unmittelbar am vorgesehenen Ort einsetzt werden.“

Die App-basierte Plattform JobSwop.io ermöglicht diese Vorgehensweise der Stellenbesetzung. Anhand ihrer aktuellen Stellenbeschreibung erstellen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein anonymes und kostenfreies Profil, um mit potenziellen Tauschkandidaten in Kontakt zu treten.

Zusammen mit Unternehmen und ihren Angestellten betritt das IT-Startup damit Neuland auf dem Gebiet der Stellenbesetzung. Die Resonanz aus Unternehmerkreisen deutet darauf hin, dass der Jobtausch sich zu einem wichtigen Instrument entwickelt, um dem fortschreitenden Wandel in der Arbeitswelt und den damit verbundenen Herausforderungen zu begegnen.

JobSwop.io UG (haftungsbeschränkt) ist ein IT-Startup mit dem Fokus auf digitale Plattformmodelle und Betreiber der Jobplattform JobSwop.io, der ersten Job App mit Jobtausch-Funktion.

Firmenkontakt

JobSwop. io UG (haftungsbeschränkt)

Felix Nawroth

Körnerstraße 125

09130 Chemnitz

037136777454

info@jobswop.io

http://www.jobswop.io

Pressekontakt

JobSwop. io

Felix Nawroth

Körnerstraße 125

09130 Chemnitz

037136777454

info@jobswop.io

http://www.jobswop.io

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.