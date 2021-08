Jo und Josephine fahren „Auf dem Hausboot übern Müritzsee“

Volkstümliche Klänge aus dem Norden

Obwohl die Müritz Deutschlands größter Binnensee ist (der Bodensee gehört ja nicht nur zu Deutschland), gibt es kaum Schlager über diese wunderschöne Gegend. Die Sänger und Entertainer Jo & Josephine stammen aus der Region und haben ein Lied und ein Video dazu produziert- Auf dem Hausboot übern Müritzsee!

Im Mittelpunkt stehen Urlauber, die sich vom Anblick der Müritz und dem Treiben vor Ort in den Bann gezogen fühlen. Die Harmonie der Natur befördert ein romantisches Zusammensein und die innige Zuneigung der Pärchen.

Liedtext:

„Auf dem Hausboot übern Müritzsee“

Wenn das Abendtuch sich langsam auf das kleine Städtchen legt,

leuchten reizvoll alle Gassen, sind idyllisch und belebt.

Und im Hafen regt sich Treiben, die Kneipen füll‘ n sich und am Kai,

da winken sie den Schiffen zu, wär‘ n gerne mit dabei.

Eine warme leichte Brise bringt den Hauch von Südseeflair.

Und der Wein in unsern Gläsern schmeckt nach Sommer und nach Meer.

Diese Nacht lädt ein zum Träumen bei Kuschellicht im Mondenschein

auf Deutschlands größtem Binnensee. Was könnte schöner sein?

Nie vergehen wird ein Moment voller Zärtlichkeit,

weil er im Herzen bleibt.

Auf dem Hausboot übern Müritzsee,

Auf dem Hausboot – du als Kapitän

steuerst uns ins Abenteuerrot,

wo wir Arm in Arm versinken – Arm in Arm versinken

und die Liebe uns belohnt.

Komponist: Walter Wessely

Text: Marita Frehse (Josephine)

Interpreten: Jo & Josephine – Auf dem Hausboot übern Müritzsee

VÖ-Datum: 30.07.2021

Produzent: (auch Video) Jo & Josephin

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=m7E2iDbijBE

Labelcode: LC 11297, Label Joe & Josephine

Verlag: Jo und Josephine

ISRC: ATR981236650

Info- und bildquelle: Büro Jo und Josephine

