Jetzt verfügbar: Service Release 2 für UCC-Suite ProCall 7 Enterprise

estos optimiert die Sicherheit und erweitert die Cloud PBX Vielfalt

Höhere Sicherheit und erweiterte Vielfalt möglicher Cloud PBXs: Ab sofort profitieren ProCall 7 Enterprise Anwender von den Optimierungen durch das Service Release 2. estos hat außerdem die Qualität der Softphone-Gespräche weiter gesteigert und die SIP-Konfiguration nochmals vereinfacht. Grundsätzlich versetzt die UCC-Software Suite ProCall Enterprise Unternehmen in die Lage, Kommunikation und Zusammenarbeit intern und extern zu verbessern. Effektivere Mitarbeiterinnen und zufriedenere Kunden sind das Ergebnis.

Mehr Sicherheit, dafür sorgt estos mit weiteren Protokollen zur Verschlüsselung: Werden Telefonanlagen, über die die Softphone-Funktionalität eingerichtet wird, über das Internet angebunden, kann SIPS/SRTP aktiviert werden. Die Vielfalt der zur Softphone-Anschaltung möglichen Cloud-PBXs hat der Hersteller um drei erweitert: Die bis.cloud von bis.itk, die Universe Cloud Connect von C+ITEC und die MK-Centrex von MK Netzdienste wurden erfolgreich getestet.

„Das Service Release 2 hält noch weitere Vorteile bereit“, erzählt Bernd Kattner, Produkt Manager bei estos. „Telefonieren die Anwenderinnen beispielsweise über Softphone, hören sie sich jetzt nach Annahme des Anrufs zügiger.“ Die Softphone-Anbindung unterstützt Early Media und sorgt so für eine schnellere Verbindung. Wechseln die Nutzer während eines Telefonats zwischen LTE-Netz und WLAN, bleibt die Verbindung nun stabiler.

Zeitsparender und komfortabler gestaltet sich ab sofort auch die Verschlüsselung der Steuerungsverbindung zwischen UCServer und Media Server: Diese kann jetzt über die UCServer Verwaltung konfiguriert werden. Im Bereich UCServer Verwaltung hat estos außerdem zusätzlich die Unterstützung für Anwenderinnen optimiert: So können hier jetzt Namen statt Rufnummern übermittelt werden. Die neue Import-Funktion für SIP-Leitungen vereinfacht darüber hinaus die SIP-Konfiguration.

Das Service Release 2 für ProCall 7 Enterprise steht ab sofort kostenfrei unter www.estos.de/procall zum Download zur Verfügung. estos bietet interessierten Unternehmen die Möglichkeit, ProCall 7 Enterprise für 45 Tage kostenlos zu testen.

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller von Standardprodukten und innovativer Bausteine für Unified Communications. estos entwickelt seit 1997 professionelle Software für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.

