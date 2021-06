Jetzt verfügbar: Scality ARTESCA im VMware Marketplace

Scality ARTESCA bietet Kunden agile, cloud-native Speicherung für Kubernetes

München, Deutschland, 9. Juni 2021 – Scality gibt heute die Verfügbarkeit von ARTESCA im VMware Marketplace bekannt.

Der VMware Marketplace ermöglicht Kunden, externe Lösungen für VMware-Umgebungen zu nutzen und zu implementieren, die kompatibel und bereits vorab validiert sind. Einmal validiert, können Partner ihre Lösungen für VMware-Kunden einfach plattformübergreifend veröffentlichen. Kunden können direkt in ihren Cloud-Umgebungen auf diese Lösungen externer Anbieter zugreifen und gleichzeitig den Komfort von Funktionen wie etwa Benachrichtigungen, Berichten und Analysen nutzen.

Scality ARTESCA definiert den Objekt-Speicher für das neue Datenzeitalter neu: Dabei verbindet die Lösung eine extrem einfache und agile Bedienbarkeit mit vollem Enterprise-Feature Set. Das Produkt kann bereits in kleinen Umgebungen in Edge-Lokationen eingesetzt werden, als auch in größten Scale-Out-Implementierungen im Core oder in der Cloud. Die Enterprise-Funktionalitäten stellen dabei u.a. die Datenverfügbarkeit und Durabilität zur Verfügung, die Unternehmen erwarten. ARTESCA erfüllt alle Anforderungen an Speichersysteme für cloud-native und containerisierten Anwendungen und profitiert dabei von der langjährigen Erfahrung sowie der etablierten Erfolgsbilanz von Scality.

Paul Speciale, Chief Product Officer, Scality: „Scality bietet Lösungen, die die Speicherung und Verwaltung großer Datenmengen vereinfachen, erweitern, cloud-fähig machen und gleichzeitig dabei auch die Kosten durch Nutzung standardisierter X86-Infrastrukturen senken. Hierbei profitiert Scality von der langjährigen Erfahrung bei der Bereitstellung einiger der größten und anspruchsvollsten Daten-Infrastrukturen der Welt.

Wir freuen uns, dass ARTESCA jetzt im VMware Marketplace verfügbar ist und wir dadurch weitere Unternehmen bei der Datenspeicherung unterstützen können – insbesondere, wenn sie VMware Tanzu nutzen.“

Ramya Sarangarajan, Direktor, Produktmarketing und -strategie, VMware: „Wir freuen uns, ARTESCA von Scality auf dem VMware Marketplace zu sehen. Validierte Technologien wie ARTESCA ermöglichen es unseren Kunden, ihre Anwendungen effektiv und effizient aufzubauen und zu managen. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie Scality ermöglichen wir Kunden, den größten Nutzen aus ihren Technologie-Investitionen zu ziehen.“

VMware und der VMware Marketplace sind eingetragene Markenzeichen von VMware, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Über Scality

Die Scality ® Storage Platform ermöglicht Unternehmen einheitliches Datenmanagement an jedem Speicherort – von Edge zu Core zu Cloud. Unsere marktführende File- und Object Storage-Software wurde entwickelt, um Daten On-Premise sowie in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen jederzeit verfügbar bereitzustellen. Der moderne Ansatz von Scality RING

und ARTESCA zur Verwaltung von Daten im gesamten Unternehmen beschleunigt Business Insights für fundierte Entscheidungen ohne Einschränkungen. Um in einer datengetriebenen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen IT-Entscheider sowie Anwendungsentwickler auf langfristige Investitionen in Scality zum Aufbau zukunftsweisender und anpassungsfähiger Lösungen. Scality ist seit Jahren anerkannter Martkführer durch Gartner und IDC. Folgen Sie uns über @scality und LinkedIn. Besuchen Sie http://www.scality.com/de oder abonnieren Sie unser blog.

Kontakt

Scality

C.A. Haag

New Montgomery Street 149

94105 San Francisco, CA

017662032130

sales.eu@scality.com

https://www.scality.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.