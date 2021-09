Jetzt geht’s rund: Distec präsentiert runde Displaymodule POS-I-PRO

IP-geschützter Blickfang in vier Ausbaustufen für Industrie, Digital Signage, Innenausbau und Smart Home

Als einer der führenden deutschen Spezialisten für industrielle TFT-Flachbildschirme und Systemlösungen stellt die Distec GmbH eine weitere innovative Neuerung vor: Die runde TFT-Display-Baureihe POS-I-PRO eröffnet mit ihrer außergewöhnlichen Form völlig neue Möglichkeiten für verschiedenste Anwendungsbereiche. „POS-I-PRO ist eine native Lösung für runde Anzeigen, die bisher nur durch kaschierte rechteckige Displays realisierbar waren“, erläutert Ludwig Deimel, Projektmanager bei Distec. Die HMI-Serie umfasst vier Ausbauvarianten mit einer Bildschirmdiagonale von 3,4 Zoll bei einer Auflösung von 800×800 Pixel und 350 cd/m² Helligkeit. Wie bei den rechteckigen Geräten der POS-PRO-Serie ist ein mit bis zu 10 Fingern bedienbarer PCAP-Touchscreen mit chemisch gehärtetem Deckglas gegen Kratzer und Beschädigungen integriert. Die Anwendungsgebiete im Innen- und Außenraum reichen von Industrieanwendungen, POS, Digital Signage, Werbetechnik und Innenarchitektur mit Möbelbau bis Smart Home.

Vielfalt und Flexibilität von einfach bis vollintegriert

Die Basisvariante POS-I-034-00-PRO-V1 ist in einem pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse verbaut und lässt sich über Gewindebolzen auf der Rückseite des Gehäuses einfach integrieren. Ein O-Ring sorgt dabei für eine frontseitige Abdichtung nach IP65 gegen Staub und Strahlwasser. Das Display verfügt über einen Mini-HDMI-Anschluss für das Bildsignal sowie einen USB-C-Anschluss für Touch und Stromversorgung.

Beim POS-I-034-00-PRO-V2 sind zusätzlich Kabel mit jeweils 1 m Länge enthalten und über eine Zugentlastung gesichert. „Variante 3 haben wir um einen Raspberry Pi 4B ergänzt“, so Ludwig Deimel. „Der Raspberry Pi ist in einem eigenen robusten Gehäuse mit passiver Kühlung montiert und kann abgesetzt von der Display-Einheit verbaut werden.“ Das Betriebssystem Raspberry Pi OS eröffnet unzählige Anwendungsmöglichkeiten im Anzeigen- und Werbebereich. Auch im Möbelbau für Designerstücke und Smart Home bieten runde Darstellungen ganz neue Perspektiven. „Unseren Kunden fallen sicher noch weitere, ganz neue Anwendungsbereiche ein“, ist sich Deimel sicher. „Da sind wir auf die Kreativität gespannt.“

Mit dem POS-I-034-00-PRO-V4 ist schließlich ein vollintegriertes HMI erhältlich. Sowohl die Displayeinheit als auch der Raspberry Pi sind im Gehäuse auf einem Einbaurahmen montiert. Diverse Bohrungen, Ausbrüche und Gewinde erlauben eine einfache und schnelle Integration.

Echte runde Anzeige

Distec hat für den POS-I-PRO noch eine weitere Herausforderung gelöst: Herkömmliche Betriebssysteme können derzeit nur einen rechteckigen Desktop anzeigen, wodurch der Inhalt in den Ecken auf einem runden Display abgeschnitten wird. Basierend auf der Software Embedded Wizard liefert der Monitorhersteller aus Germering daher zusammen mit den Geräten ein Grundgerüst für echte runde Anzeigen aus. Die Grundbefehle für die Einbindung des Touchscreens wie Wischgesten und Klickmodi sind dabei bereits Teil des Pakets. Auf Wunsch sind auch kleinere und größere Modelle des POS-I-PRO auf Projektbasis realisierbar.

Die POS-I-PRO-Serie erfüllt die Anforderungen der neuen EU-Ökodesign-Richtlinie, sodass eine sehr gute Langzeitverfügbarkeit von Ersatzteilen sowie eine hohe Reparaturfreundlichkeit garantiert wird. Distec fertigt die Geräte in Deutschland und achtet darüber hinaus auch auf die ökologische Verträglichkeit seiner Produkte und der verwendeten Materialien.

Weitere Informationen und Datenblatt: https://www.distec.de/produkte/monitor-loesungen/pos-i/

Über Distec

Die Distec GmbH ist ein Unternehmen der FORTEC Group, weltweit agierender und anerkannter Spezialist im Bereich Display Technology und Embedded Computing für Projekte aus allen Branchen. Das Unternehmen mit Sitz in Germering bei München und einem Werk in Hörselberg-Hainich bei Eisenach, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Lösungen und eine breite Auswahl an Komponenten, TFT-Displays, Embedded Boards, Systemen und Dienstleistungen. Die innovativen Lösungen von Baugruppen und Kits bis hin zum OEM-Endprodukt basieren auf Hard- und Software, die Distec im eigenen Designzentrum in Germering entwickelt. Distecs Dienstleistungsangebot umfasst neben kundenspezifischen Entwicklungen und Anpassungen, Produktveredelungen, wie dem VacuBond® Optical Bonding und der Assemblierung von Monitorsystemen auch die Herstellung von Fertigprodukten. Ein breites Angebot an Touchscreens und das interne Touch-Kompetenz-Zentrum ermöglichen individuelle Touch-Lösungen auch für schwierige Umgebungsbedingungen. Außerdem kann die Distec GmbH auf die Waren, Dienstleistungen und das Knowhow des umfangreichen FORTEC Hightech-Firmennetzwerks zurückgreifen. Weitere Informationen finden sich unter https://www.distec.de/

Die Produkte der Distec GmbH sind erhältlich bei:

Europa: Distec GmbH, Germering

UK und Benelux: Display Technology, Huntingdon

Türkei und naher Osten: Display Görüntüleme Teknolojileri A.S.

Nordamerika: Apollo Display Technologies, Ronkonkoma NY

Firmenkontakt

Distec GmbH

Christina Sicheneder

Augsburger Straße 2b

82110 Germering

+49 89 89 43 63 0

ma@ahlendorf-communication.com

https://distec.de

Pressekontakt

ahlendorf communication

Mandy Ahlendorf

Hermann-Roth-Straße 1

82065 Baierbrunn

+49 89 41109402

ma@ahlendorf-communication.com

http://www.ahlendorf-communication.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.