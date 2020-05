Jetzt bei Schukat: DC-USV-Systeme von Bicker Elektronik

Smarte Haustechnik erleichtert den Alltag in immer mehr Haushalten. Eine komfortable Heizungssteuerung ist dabei doppelt von Vorteil, sie erleichtert die Bedienung der Heizung und spart Energie. Die EUROtronic Technology GmbH mit Sitz in Steinau an der Straße produziert seit 20 Jahren elektronische Heizkörperthermostate. Das Unternehmen liefert sowohl in den deutschen als auch in den internationalen Markt und hat sich zu einem der Innovatoren der...