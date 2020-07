Jetzt bei Clauss-Kapitalvermittlungsgesellschaft mbH – Der Steuerklassekredit V / IV für Ehegatten

Verheiratete Paare, die beide berufstätig sind und nicht dauerhaft getrennt leben, können zwischen zwei verschiedenen Aufteilungen der Lohnsteuerklasse wählen. Zum einen können sie ihre Lohnsteuerklasse in III und V splitten oder beide die Lohnsteuerklasse IV wählen. Letzteres bietet sich insbesondere dann an, wenn beide Ehepartner über ein ungefähr gleich hohes Einkommen verfügen. Das Splitting in III/V bietet sich an, wenn das Einkommen der Ehegatten sich deutlich unterscheidet. So kann die individuelle Gesamtsteuerlast von Ehepaaren gesenkt werden.

Grundsätzlich ist eine Einzelfallprüfung durch einen Steuerberater hierbei empfehlenswert, da dieser das ideale Modell errechnen kann und somit das maximale Gesamtnettoeinkommen des Ehepaares erzielt werden kann.

Schneller und bequemer Kredit

Die Clauss-Kapitalvermittlungsgesellschaft bietet einen passenden Kredit an, der sich speziell an Ehepaare mit der Lohnsteuerklasse IV oder V richtet. Dabei handelt es sich um einen klassischen Ratenkredit.

Hierbei können pro Person in der Steuerklasse IV bzw. V bis zu 6.500 EUR beantragt werden. Das bedeutet, sollten beide Ehepartner in der Lohnsteuerklasse IV sein, können maximal sogar 2x 6.500 EUR, also bis zu 13.000 EUR, beantragt werden.

Die Eckdaten und Vorteile des Kreditangebotes

-Kredithöhe: bis 6.500 EUR pro Person bei Lohnsteuerklasse IV bzw. V – insgesamt also bis zu 13.000 EUR möglich

-Laufzeit: bis zu 84 Monaten

-Sicherheiten: keine

-flexible Rückzahlung: Sondertilgungen möglich

-Bonitätsprüfung: auch bei Vorschulden möglich

-Diese Kreditform kann ausschließlich von Personen in der Lohnsteuerklasse IV oder V wahrgenommen werden.

Kompetenz, Seriosität und Diskretion

Die Clauss-Kapitalvermittlungsgesellschaft mbH besteht seit 1959 und ist ein traditionsreiches Kreditvermittlungsunternehmen mit über 60-jähriger Markterfahrung. Mit dieser Kompetenz ist für jeden Kunden ein individuell zugeschnittener, optimaler Kredit ohne Schufa möglich unter https://www.kredit-clauss.de/kredit-fuer-mich/kredit-ohne-schufa/ Die Clauss-Kapitalvermittlungsgesellschaft arbeitet ausschließlich mit namhaften Banken im In- und Ausland zusammen. Eine schnelle Prüfung eines Antrages innerhalb von 24 h sowie ein Höchstmaß an Diskretion und Verschwiegenheit wird gewährleistet.

Über Clauss-Kapital: Seit ihrer Gründung im Jahre 1959 steht der Name Clauss-Kapitalvermittlungsgesellschaft mbH für die erfolgreiche Vermittlung von Kreditangeboten, die optimal auf die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Mehr als 50 Jahre Erfahrung am Markt spiegeln sich wider in kompetenter und sachkundiger Beratung. Ein Maximum an Verschwiegenheit und Diskretion ist für uns stets selbstverständlich. Tausende zufriedene Kunden, die bislang auf unsere Kompetenz, unsere Professionalität und unseren Service bauen konnten, sind für uns Beweis, auf dem richtigen Weg zu sein und ein Ansporn, diesen Weg auch weiter im Dienste unserer Kunden zu gehen.

Firmenkontakt

Clauss Kapitalvermittlungsgesellschaft mbH

Michael Jacoby

Hohenzollernstr. 44

67063 Ludwigshafen am Rhein

0621/ 521021

team@clauss-kapital.de

http://www.clauss-kapital.de/

Pressekontakt

Clauss Kapitalvermittlungsgesellschaft mbH

Michael Jacoby

Hohenzollernstr. 44

67063 Ludwigshafen am Rhein

0621/ 521021

presse@clauss-kapital.de

http://www.clauss-kapital.de