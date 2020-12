Jehle Technik Tank + Service GmbH waechst an verschiedenen Standorten

Bedingt durch ein starkes Wachstum der Jehle Technik Tank + Service GmbH und weiteren Firmenzukäufen wurde die Jehle Gruppe gegründet. Es wurde die Förster Tanktechnik GmbH aus Bad Säckingen integriert und im Mai dieses Jahres wurde ein neuer Standort in Göppingen eröffnet, um die Kundschaft in diesem Kreis besser betreuen zu können. Und aktuell wurde die S-Form Kunststofftechnik GmbH in Deizisau als jüngster Spross in die Firmenfamilie aufgenommen.

So hat das Team in den letzten 25 Jahren ein stabiles, etabliertes Unternehmen aufgebaut und das rasante Wachstum machte neue Strukturen und die weiterentwickelte Ausrichtung notwendig.

Der jüngste Spross in der Firmenfamilie ist die S-Form Kunststofftechnik GmbH in Deizisau. Durch diese Firma für Kunststofftechnik mit eigenem Formenbau hat die Gruppe ihr Geschäftsfeld erneut weiter ausgebaut. Es werden nicht nur angrenzende Produktbereiche erschlossen, sondern auch das Geschäftsfeld auf weitere Branchen ausgeweitet.

Mit einer nachhaltigen Umweltmanagement-Strategie baute die Jehle Gruppe ein zukunftsfähiges Alleinstellungsmerkmal auf. So ist das Unternehmen beispielsweise Teil der Win Charta Initiative – eine Selbstverpflichtung für nachhaltiges Wirtschaften des Landes Baden-Württemberg. Und auch die Siegel “Top Arbeitgeber” und “Top-Ausbildungsbetrieb” dürfen sie tragen. Die Jehle Gruppe und ihre Arbeitgebermarke ist durchaus etwas Besonderes in der Branche. Und es zeigt sich, die Mitarbeiter sind essenziell für den Erfolg und die Auszeichnungen, dokumentieren den Respekt vor den Menschen und zeigen die öffentliche Wertschätzung.

Die Fachkompetenz durch regelmäßige Weiterbildung und das Spezialwissen der Mitarbeiter reicht vom Bauen der Tanks über Kunststofftechnik bis hin zum Umweltschutz. Als Jehle Gruppe – Fachbetrieb für Abscheider, Tankanlagen, Tanksanierung, Tankreinigung, Tankentsorgung, Formenbau und Kunststofftechnik – versorgen sie kleinere Privat- und große Geschäftskunden gleichermaßen mit umweltfreundlicher Technik von der Zeppelinstr. 2-4 in 72649 Wolfschlugen bei Nürtingen aus.

Weitere Informationen:

https://www.jehle-technik.de

https://www.jehle-gruppe.de

Jehle Technik GmbH – Ihr Fachbetrieb für Abscheider, Tankanlagen, Tanksanierung, Tankreinigung und Tankentsorgung

Firmenkontakt

Jehle Technik GmbH

Anika Kirnberger

Zeppelinstr. 2-4

72649 Wolfschlugen

07022 – 90 47 6-0

07022 – 90 47 6-22

info@APROS-Consulting.com

https://jehle-technik.de/

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

07121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://aprosconsulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.