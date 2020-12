Jeder lebt. Jeder stirbt. Keiner ist tot. Gesund und heil durch ein anderes Weltbild.

Der neue Ratgeber “Jeder lebt. Jeder stirbt. Keiner ist tot.” ist ein spirituelles Praxisbuch von Hubert R.H. Jünger. Der Autor führt seine Leser zur Ursache ihrer Krankheit oder Störung.

Zahlreiche praktische Beispiele für die Heilung von diversen Krankheiten und Leiden sind Herzstück des Ratgebers. Insbesondere anhand seiner eigenen Gesundung erklärt der Autor und Therapeut Hubert R.H. Jünger anschaulich, wie sich Migräne, Angina Pectoris, Traumata oder auch Verlustängste heilen lassen. Hierfür müssen sogenannte “Stiftende Ursachen” aufgedeckt werden.

Hubert R.H. Jünger ist Jahrgang 1935 und lebt als spiritueller Lehrer, Mentor, Dozent und Autor in Glücksburg an der Ostsee, wo er eine Fern-Praxis für Geistiges und Intuitives Heilen betreibt. In seiner täglichen Arbeit begleitet er Menschen in ihren Bewusstwerdungsprozessen durch ihre Wandlung und hin zur Gesundung und Heilung. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hält er auf youtube Vorträge. Seine Kompetenzen erwarb Jünger unter anderem durch Rüdiger Dahlkes “Archetypische Medizin I und II” sowie durch eine Heiler-Ausbildung bei Stephan Dalley. Ziel dieser Weiterbildungen war es, über die eigene Heilung die Kompetenz zu erlangen, andere Menschen in Ihren Bewusstwerdungsprozessen zu begleiten und zur Gesundung zu verhelfen.

“Jeder lebt. Jeder stirbt. Keiner ist tot.” von Hubert R.H. Jünger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18348-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

