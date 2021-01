Jeck trotz Corona: Virtuell Karneval feiern mit Brings & Co.

Deutschlands führender Spezialist für Teamevents bringt den Karneval nach Hause — Kamelle-Care-Pakete und virtuelle Feiern für Firmen und Vereine

Bad-Neuenahr-Ahrweiler, 18. Januar 2021 – “Karneval ist ein Lebensgefühl, das kann man nicht einfach absagen!” Unter diesem Motto bietet Eventflotte, Deutschlands führender Spezialist für Teamevents, in dieser Session Alternativen für Zuhause: Ob Kamelle-Paket mit Namen und Firmenlogo, virtuelle Karnevalsfeiern oder Online-Sitzungen mit Stars wie Brings oder De Höhner – der Fastelovend 2021 muss doch nicht ausfallen!

“Unsere Event-Pakete “Jeck trotz Corona” sind für alle, die in diesen trüben Zeiten ein Zeichen des Frohsinns senden möchten”, sagt Marc Ulrich, Geschäftsführer der Eventflotte. Die Agentur hatte jüngst bereits mit ihren hundertfach organisierten Online-Weihnachtsfeiern bewiesen, dass man gute Stimmung auch virtuell verbreiten kann. “Niemand hätte noch vor einem Jahr für möglich gehalten, dass Online-Partys so viel Emotionen transportieren können”, betont Marc Ulrich.

Trotz Corona: So retten Jecken ihren Karneval

Und so funktionieren die digitalen Karnevalsevents für Mitarbeiter oder Vereine:

Bei “Alaaf Stufe Rot” schafft ein professioneller DJ eine echte Party-Atmosphäre, die Teilnehmer treffen sich im interaktiven Live-Videochat – verkleidet, singend, tanzend oder einfach nur als Zuhörer! Ein paar Tage vorher gibt es auf Wunsch das “Jeck trotz Corona”-Paket nach Hause geschickt: Von Sekt über Konfetti bis Kamelle steckt hier alles drin, was man zum Feiern braucht.

Das beliebte “Home-Office-Duell” bietet die Eventflotte jetzt auch in einer Fastelovend-Edition! Das Format gehörte bereits 2020 zu Deutschlands erfolgreichsten Online-Teambuildings: Ein Quizmaster moderiert, die Teilnehmer raten, spielen oder wetteifern um Preise.

Auch digitale Karnevalssitzungen mit Kölschen Stars hat die Eventflotte im Angebot: Bei “Närrisches Zuhause” treten die Höhner oder Brings, Bläck Fööss oder Miljö, Martin Schopps oder der Sitzungspräsident auf. Alle Bands und Redner wurden mit ihrem aktuellen Programm im Studio professionell aufgenommen und sorgen virtuell für Stimmung. Auf Wunsch ist sogar die eigene Moderation der Karnevalssitzung möglich – zum Beispiel durch den Firmenchef!

Buchung einfach online

Über die Plattform eventflotte.de lassen sich alle Veranstaltungen individuell zusammenstellen und direkt buchen. Ob als Unternehmensevent oder im Vereinskreis: So kann Karneval 2021 doch noch stattfinden!

Eventflotte ist eine der größten auf Teamevents spezialisierten Agenturen in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Neuenahr-Ahrweiler bei Bonn veranstaltet deutschlandweit vor Ort und im virtuellen Raum Firmenevents aller Art – von Teambuildings über Betriebsausflüge und Kick-Off-Workshops bis hin zu Sommerfesten und Weihnachtsfeiern.

Zahlreiche große Unternehmen haben mit der Eventflotte bereits gearbeitet – u. a. hat die Agentur in den vergangenen beiden Jahren “Kölns größte Weihnachtsfeier” in der LanxessArena ausgerichtet. Über den eigenen Online-Shop weihnachtsplaner.de bietet die Agentur zudem individuell gebrandete Weihnachtsideen und -präsente aus einer Hand.

Mit mehr als 70 Mitarbeitern und bereits über 1,4 Millionen Event-Teilnehmern ist die Eventflotte seit fast 25 Jahren kreativer Event-Partner für Unternehmen.

www.eventflotte.de

www.weihnachtsplaner.de

Firmenkontakt

Eventflotte

Marc Ulrich

Walporzheimer Straße 30

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

0 26 41 918 77 – 60

info@eventflotte.de

https://www.eventflotte.de/

Pressekontakt

Siccma Media GmbH

Hannah Wagner

Goltsteinstr. 87

50968 Köln

0221 348 038 – 29

eventflotte@siccmamedia.de

http://www.siccmamedia.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.