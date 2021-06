Jasmin Zschucke macht getyourdrive noch digitaler

Der Mobilitätsanbieter getyourdrive stellt sich in Zukunft noch digitaler auf. Dafür sorgt seit August 2020 die Wirtschaftsingenieurin Jasmin Zschucke. Sie ist ausgewiesener Digital-Profi und realisiert seit mehr als zehn Jahren erfolgreich für verschiedene Unternehmen Projekte zur digitalen Transformation. Immer im Fokus dabei: das Marketing. Ihre Hauptaufgaben ist in naher Zukunft die weitere Digitalisierung von Getyourdrive.

Bevor Jasmin Zschucke zu getyourdrive kam, hat sie beim E-Scooter-Spezialisten Walberg die Marketing-Abteilung aufgebaut sowie ein leistungsfähiges ERP-System eingeführt. Genau diese Expertise kann sie jetzt optimal für getyourdrive einsetzen. Die studierte Wirtschaftsingenieurin ist auf Marketing und Tech Themen spezialisiert. In der Vergangenheit hat sie schon bei verschiedenen Unternehmen die Digitalisierung vorangebracht.

Konstantin Klein, Geschäftsführer von getyourdrive, hat gemeinsam mit Zschucke noch viel vor. „Ich schätze die Erfahrungen von Jasmin und weiß, dass ihre Arbeit uns einen großen Schritt weiterbringen wird,“ erklärt Klein. „Wir haben viel vor. Deswegen arbeiten wir daran, dass alle unsere Prozesse schnell und effizient ablaufen. Genau hier haben wir dank Jasmin schon einiges erreicht und werden noch mehr Gas geben.“

Neben der Digitalisierung liegt Jasmin Zschucke die Bekanntheit des Unternehmens am Herzen. Sie ist sicher: „Von getyourdrive wird man noch viel hören.“ Als Marketing-Verantwortliche will sie genau dafür sorgen.

Über getyourdrive

getyourdrive wurde 2018 von Geschäftsführer Konstantin Klein sowie den belmoto Geschäftsführern Philip Kneissler sowie Ralf Knaier als Leasingplattform für Einzelkunden gegründet. Neben attraktiven Leasingangeboten bietet GYD mittlerweile ein breites Spektrum an Zusatzleistungen an um das Leasingerlebnis so einfach und sorglos wie möglich zu machen.

getyourdrive ist eine Online Leasingplattform und bildet so die Schnittstelle zwischen dem klassischen Autohandel und der stetig steigenden Nachfrage von Kunden nach Online-Angeboten. Stärken von getyourdrive: großes Kundenvertrauen, hervorragender Service, gute Beratung, attraktive Angebote und innovativ durchdachte Servicedienstleistungen. Damit ist getyourdrive eine der modernsten Mobilitätsplattformen in der Leasing-Branche.

Bildquelle: getyourdrive