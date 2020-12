Jahrestreffen der Franchise-Partner von TUI

Eine virtuelle Veranstaltung unter dem Motto “digital & persönlich”

Viele Veranstaltungen werden dieser Tage abgesagt oder in Onlineformate überführt. So fand auch das Jahrestreffen der Franchise-Partner des Reiseveranstalters TUI in diesem Jahr in einem virtuellen Format statt. Die Mischung aus Konferenz und Messe, die üblicherweise von persönlichem Kontakt lebt, wurde als umfangreiches Online-Event von der PINK Event Service GmbH & Co.KG aus Pfilztal organisiert. Als Plattform für das Online-Event kam das System von EXPO-IP zum Einsatz.

Das System ermöglichte es, ein mehrtätiges Event mit einer Mischung aus Vorträgen, virtuellen Messeständen und einem virtuellen Café durchzuführen. So konnten die Franchise-Partner direkt auf der Webseite des Veranstalters Vorträgen folgen, die live gestreamt wurden.

Die virtuellen Messestände ermöglichten es den renommierten Reiseunternehmen, wie Robinson, AIDA oder Hapag Lloyd, über ihre Angebote zu informieren. Das Format erlaubte es auch, dass die Franchise-Partner mit ihnen per Video-Chat oder Chat interagieren konnten.

Das virtuelle Messe-Café erlaubte es Besuchern der Veranstaltung in kleinen oder größeren Runden mit Kollegen und anderen Unternehmen fachlich auszutauschen. Teilnehmer konnten ganz einfach per Mausklick einer Gesprächsrunde beitreten, ganz ohne weitere Organisation, fast wie auf einer analogen Veranstaltung. Besonders die Möglichkeit die Gesprächspartner per Video-Chat mit Gestik und Mimik zu erleben, erleichterte es, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Funktionalität des Systems von EXPO-IP ermöglichte außerdem die Durchführung von interaktiven Workshops. Dank der Unterstützung von Video-Chats und der virtuellen Gestaltungsmöglichkeiten, erlebten Teilnehmer eine digitale Veranstaltung, die weit über mit Chats flankierte Videostreamings hinaus ging. So wurde vom Veranstalter auch ein virtuelles Messegelände mit virtuellen Messeständen und vielfältigen Funktionalitäten für die Interaktion sowie die Angebotspräsentation gestaltet.

Die Software von EXPO-IP ermöglicht es Veranstaltern, professionelle virtuelle Umgebungen mit Rendering zu schaffen, die ein optimales Messe- oder Konferenzerlebnis bieten. Zusammen mit professioneller Kameratechnik und guter Organisation können auf diese Weise digitale Events geschaffen werden, die eine interaktive, persönliche Ebene für Teilnehmer, Aussteller und Veranstalter bieten und außer dem persönlichen Kontakt mit Handschlag keine Wünsche offen lassen.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

