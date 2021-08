„Ja-Wort“ auf dem Piano Deck von Baros Maldives

Romantischer können Paare den Bund fürs Leben wohl kaum eingehen, als dem Partner inmitten des Indischen Ozeans mit dem Sonnenuntergang als Kulisse das Ja-Wort zu geben.

Das Piano Deck in der kristallklaren Lagune vor der Insel Baros bietet dieses einzigartige Setting auf den Malediven.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1973 ist Baros als perfektes Refugium für Paare bekannt. Die Inselidylle, in der Kinder erst ab neun Jahren willkommen sind, definiert den Begriff „Romantik“ stetig neu. Paare, die nach einem außergewöhnlichen Ort suchen, um gemeinsam „durchzubrennen“ und ihren besonderen Tag nur zu zweit zu genießen oder im Rahmen einer intimen Feier zelebrieren möchten, finden auf Baros den wohl romantischsten Rahmen. Erstmals steht das legendäre Piano Deck inmitten der Lagune zur Verfügung, um den Bund der Ehe zu schließen oder aber das Ehegelübde zu erneuern.

Als Inspiration hat die Insel das „Piano Deck“- Festpaket kreiert, das noch einige Überraschungen für die Frisch-Vermählten beinhaltet. Bei Ankunft wird das Hochzeitspaar mit Canapés, einer Flasche Champagner und traditionellen Geschenken (Sarongs) auf ihrem Zimmer verwöhnt. Natürlich darf sich das Paar um nichts kümmern, denn es ist bereits alles perfekt organisiert. Von der Torte über die Zeremonie bis hin zur Hochzeitsurkunde und den Blumenarrangements – die Verliebten können sich entspannen und sich vollkommen auf ihre Liebe konzentrieren.

Ein symbolisches Baumpflanzritual zur Feier des besonderen Anlasses macht den Tag perfekt. Doch natürlich reiht Baros noch weitere Höhepunkte an die Zeremonie an. Es wartet bereits ein Boot für eine Fahrt in den Sonnenuntergang, gefolgt von einem Champagner-Abendessen auf dem Piano Deck selbst. Am nächsten Tag gehen die Feierlichkeiten weiter und das Paar beginnt den ersten Tag des Ehelebens mit einem Champagner-Frühstück auf dem Deck der Villa und setzt den Tag mit einer Paar-Behandlung im Spa fort.

Preise: Das „Piano Deck“- Festpaket wird für USD 2500 angeboten. Die Übernachtungspreise auf Baros Maldives beginnen bei USD 502 pro Nacht in einer Deluxe Villa mit Frühstück, ohne Steuern.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Website: www.baros.com

