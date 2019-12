J.F.S. BROS, LETTORI und IVIATOR unter neuer Führung der LoveOptic GmbH

Die LoveOptic GmbH steht für moderne, individuelle Brillen und unterteilt sich in drei Segmente.

J.F.S. BROS stellt, als Flaggschiff, das Korrektionssegment im LoveOptic Portfolio dar. Verglasbare „designed in Germany“ Fassungen in einer großen Auswahl an trendigen Farben und verschiedensten Formen zielt auf die stylische, moderne Generation ab und wurde zurecht mit dem German Design Award 2017 ausgezeichnet.

LETTORI umfasst den Bereich der Lesebrillen der LoveOptic. Lettori Lesebrillen verfügen alle über asphärische Gläser und eine Pharmazentralnummer. Klassische Fassungen in vielen modernen Farbvarianten als zuverlässiger, täglicher Begleiter.

IVIATOR steht bei LoveOptic für das Sonnenbrillen Segment. Kombinieren Sie aus mehreren Farben von Rahmen und hochwertigen, verschiedenfarbigen mineralischen Gläsern Ihr persönliches Lieblingsmodell. Größtmögliche Individualität für den eigenen Look.

J.F.S. BROS, LETTORI und IVIATOR stehen somit gemeinsam für qualitativ hochwertige sowie modische Individualität. Das Ziel von LoveOptic ist das Unterstützen und Unterstreichen der eigenen, wie auch immer gefühlten, Persönlichkeit und Emotion jedes Menschen, deshalb sind alle unsere Modelle UNISEX konzeptioniert.

Die LoveOptic GmbH möchte sich bewusst neu und modern präsentieren. Hierfür hat man ein dafür neu geschaffenes b2b Händlerportal www.loveoptic.com eingeführt. Damit ermöglicht man Großhandelskunden immer einen aktuellen Überblick über die Kollektion und Neuigkeiten. Zudem können diese Ihre Bestellungen bequem selbst tätigen, wann immer es Ihnen gerade möglich ist. Dieses Portal vereinfacht den Vertrieb und schont unsere, sowieso schon sehr belastete, Umwelt ein wenig. Denn durch den Verzicht auf einen reisenden Außendienst, plus das ausschließliche versenden mit DHL GoGreen verkleinern wir ein Stück weit unseren eigenen Co² Fußabdruck und leisten dadurch unseren Beitrag für die Umwelt.

LoveOptic präsentiert sich und seine neuen Modelle vom 10.-12.01.2020 auf der Opti 2020 in München (Stand C1 121).

