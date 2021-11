Ivanka Schmidt: SeniorenLebenshilfe in Bad Sachsa

SeniorenLebenshilfe jetzt vor Ort in Bad Sachsa: Ivanka Schmidt hilft Menschen

in ihrem Alltag

Bad Sachsa, 18.11.2021. Mehr Lebensqualität für ältere Menschen. Die SeniorenLebenshilfe ermöglicht Menschen zuverlässigen Beistand in allen Bereichen ihres Lebens. Der Dienstleister hat sich auf die vorpflegerische Betreuung von Älteren spezialisiert. Bundesweit bietet die SeniorenLebenshilfe damit Hilfe und Unterstützung im niedrigschwelligen Bereich. Mit der Lebenshelferin Ivanka Schmidt steht das einzigartige Modell jetzt auch in Bad Sachsa und den Orten in der Umgebung zur Verfügung. Sämtliche Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Ivanka Schmidt gibt

es unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Bad Sachsa.

Einzigartiges Dienstleistungskonzept sichert Menschen ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Senioren so lange wie möglich in ihrem Zuhause und in ihrem gewohnten Umfeld zu unterstützen ist das Ziel der SeniorenLebenshilfe. Das Dienstleistungskonzept des innovativen Familienunternehmens aus Berlin ist bundesweit einmalig. Senioren bietet es die Unterstützung durch ausgebildete und erfahrene Lebenshelfer an. Individuell und

mit hohem Feingefühl gehen sie auf die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse „ihrer“ Senioren ein. „Unsere Lebenshelfer sind stets in der Nähe“, sagt Geschäftsführerin Carola Braun. „Nicht mehr als 30 Minuten soll ein Lebenshelfer benötigen, um bei „seinen“ Senioren zu sein“, so die ausgebildete Krankenschwester. „Damit stellen wir

schnelle Hilfe auch im Notfall sicher.“ Um dieses Ziel zu gewährleisten, hat die SeniorenLebenshilfe seit 2012 beinahe bundesweit ihr Netz mit Lebenshelfer:Innen installiert. Die Unterstützer arbeiten selbstständig und freiberuflich. Fachlich geschult, fortgebildet und koordiniert werden sie über die Zentrale des Unternehmens in Berlin.

Zeit für zwischenmenschliche Gespräche und gemeinsame Aktivitäten

Meist können sich Kinder oder Angehörige nicht intensiv um ihre älteren Familienmitglieder kümmern, weil sie weit weg wohnen oder beruflich eingespannt sind. Den riesigen Bedarf an zuverlässiger Hilfe übernehmen dann die freundlichen

Unterstützer von der SeniorenLebenshilfe. Dazu suchen die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen „ihre“ Senioren in der heimischen Umgebung auf und übernehmen in enger Absprache mit ihnen Aufgaben, die im Alter immer beschwerlicher werden. Sie unterstützen im Haushalt, kümmern sich um die Einkäufe, begleiten die Senioren zu Ämtern oder zur medizinischen Versorgung, erledigen die Post und andere wichtige Angelegenheiten. Auch für Gespräche, Spaziergänge und Aktivitäten in der Freizeit sind die Helfer da. So wächst in der Regel ein vertrauensvolles Verhältnis, von dem beide Seiten profitieren.

Ivanka Schmidt ist die neue Senioren-Lebenshelferin für Bad Sachsa und Umgebung

Mit Ivanka Schmidt können Ältere die SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Bad Sachsa und Umgebung nutzen. Alle fachlichen und vor allem menschlichen Voraussetzungen bringt die Lebenshelferin mit. Wertschätzung für die Lebensleistung älterer Menschen ist für sie ein wichtiger Antrieb für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit. Als Fachkraft für Inklusion und qualifizierte Betreuungsassistentin hat sie das Rüstzeug, alle Herausforderungen zu meistern. Privat verbringt Frau Schmidt ihre freie Zeit am liebsten in ihrem Garten, wo sie Blumen züchtet und Gemüse anbaut. Doch auch Bücher haben es ihr angetan und sorgen für entspannte Momente.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Ivanka Schmidt:

Ivanka Schmidt bietet ihre Unterstützung und Hilfe als selbstständige Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe in Bad Sachsa und in der Umgebung an. Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und hat ihren

Hauptsitz in Berlin. Das familiengeführte Unternehmen sucht ständig nach qualifizierten Lebenshelferinnen und -helfern für den bundesweiten Ausbau der Seniorenbetreuung. Dafür bietet die SeniorenLebenshilfe kontinuierlich Schulungen und Fortbildungen an.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.