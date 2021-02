itelligence erhält den SAP MEE Partner Excellence Award 2021 for Top Cloud Performer

Auszeichnung beim Customer Success Summit 2021

Bielefeld, 18. Februar 2021 – itelligence | NTT DATA Business Solutions gab heute den Erhalt des SAP MEE Partner Excellence Award 2021 for Top Cloud Performer bekannt. Die Auszeichnungen wurden von SAP (NYSE: SAP) an führende SAP-Partner in der Region Mittel- und Osteuropa (MEE) vergeben, die herausragende Beiträge zur digitalen Transformation von Unternehmen leisten, die SAP-Lösungen nutzen. Die diesjährigen Preisträger haben Kunden in Zusammenarbeit mit SAP dabei unterstützt, Innovationen einfach umzusetzen, schnell Ergebnisse zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und Abläufe durch SAP-Lösungen zu vereinfachen.

“Wir sind sehr stolz über diesen Preis als Top Cloud Performer.”, so Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender itelligence | NTT DATA Business Solutions. “Es zeigt unsere führende Rolle bei der Cloud-Transformation und spornt uns an, unsere Angebote bei Cloud-Lösungen auszubauen. Unsere Kunden profitieren immer mehr von den Vorteilen der SAP-Cloud-Angebote.”

Grundlage für die Nominierungen für die SAP Partner Excellence Awards aus der umfangreichen Auswahl an SAP-Partnern bildeten interne SAP-Vertriebsdaten. Eine aus regionalen und globalen SAP-Repräsentanten bestehende Jury ermittelte die Gewinner in jeder Kategorie anhand verschiedener Kriterien wie Verkaufserfolg und Leistung. Die Preise wurden in einer Vielzahl von Kategorien vergeben, darunter Gesamtumsatz, Innovation, Technologie und Services sowie in lösungsspezifischen Bereichen.

“Die SAP Partner Excellence Awards sind beispielhaft für das Engagement und den Erfolg, die es unseren Partnern zusammen mit SAP ermöglichen, unseren Kunden fortlaufend Mehrwerte zu bieten und sie beim erfolgreichen Umzug in die Cloud zu unterstützen”, erklärt Rumyana Trencheva, SVP Midmarket and Partner Business bei SAP MEE. “Ich möchte itelligence | NTT DATA Business Solutions ganz herzlich zum Empfang des SAP MEE Partner Excellence Award 2021 for Top Cloud Performer gratulieren. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, mit der wir neue Impulse für die Cloud setzen werden. Ein neues Jahr hat begonnen und die Zukunft liegt vor uns. Packen wir es gemeinsam an.”

“Diese Auszeichnung beweist unsere Vorausicht in Bezug auf SAP-Produkte und -Lösungen.”, so Dr. Andreas Pauls, Regional Head DACH, itelligence | NTT DATA Business Solutions. “Ich bin stolz, dass es unserem Team gelungen ist, unseren Kunden auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten, was diese Auszeichnung noch herausragender macht. Ich freue mich darauf, diese großartige Partnerschaft fortzusetzen, um unseren Kunden in Zukunft wertvolle SAP-Lösungen zu bieten.”

itelligence | NTT DATA Business Solutions, Teil der NTT DATA Gruppe, erhielt die Auszeichnung im Rahmen des Customer Success Summit 2021, einem Treffen von SAP-Führungskräften, SAP-Vertriebsmitarbeitern und Partnern. Die größte jährliche SAP-Vertriebstagung, früher unter dem Namen SAP Field Kick-Off Meeting bekannt, bietet die Gelegenheit zum Austausch über die SAP-Strategie, Vertriebsmethoden, Möglichkeiten für Geschäftswachstum und Produktinnovationen und zur Weichenstellung für ein erfolgreiches Geschäftsjahr.

itelligence | NTT DATA Business Solutions verbindet innovative SAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen. Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT-Einsatz zu ermöglichen – und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.

Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin “brand eins” gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,072 Mrd. Euro.

