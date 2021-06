Italienische Spezialitäten in Lüneburg

Italien ist herzhaft, süß und voller Leidenschaft. Das Nudelkontor in Lüneburg bietet die kulinarische Welt Italiens.

Von selbst gemachten Nudeln und Desserts über köstliche Antipasti bis zu feinstem Parmaschinken: In Lüneburg können Gäste italienische Spezialitäten genießen. Bevor für die meisten Menschen in Lüneburg der Tag beginnt, wird im Nudelkontor bereits gefertigt, kreiert und gekocht. Mit Liebe zur italienischen Küche und über 25 Jahren Erfahrung entstehen italienische Spezialitäten, die begeistern. Die frisch hergestellten Nudeln kommen natürlich ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker zur Welt. Ein Qualitäts-Unterschied, den die vielen Kunden des Nudelkontors in Lüneburger schmecken und schätzen. Das Nudelkontor ist für seine italienischen Spezialitäten in der ganzen Region bekannt. Kunden kommen von überall her. Und fünfmal die Woche fährt der Nudelwagen auf Wochenmärkte in Hannover.

Köstliche italienische Spezialitäten

Ein wechselnder Mittagstisch begeistert die Kunden in Lüneburg genauso wie die große Auswahl. Von dieser Auswahl an italienischen Spezialitäten können sich Kunden in Lüneburg vor Ort und auf der Webseite in 360°-Darstellung ein Bild machen. Nach dem herzhaftem Parmiggiana Reggiano kann man bei einem Tiramisu und einem Espresso die Seele baumeln lassen. Alle Nudeln und Desserts werden selber hergestellt. Den Unterschied schmeckt man einfach. Die italienischen Spezialitäten des Nudelkontors in Lüneburg sind genau das Richtige für alle, die Wert auf Qualität und Genuss legen. Die traditionelle Handarbeit bringt ein Stück Italien nach Lüneburg. Zum Angebot an italienischen Spezialitäten des Nudelkontors in Lüneburg gehören unter anderem:

Nudelvariationen aus eigener Herstellung:

Parmaschinken und Fenchelsalami

Verschiedene, köstliche Antipasti

Tiramisu und Mascarpone-Creme aus eigener Herstellung

Illy Espresso

Olivenöle

Und vieles mehr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lüneburger Nudelkontor

Herr Arno Fröhlich

Auf dem Kauf 1

21335 Lüneburg

Deutschland

fon ..: 04131 – 3 14 69

fax ..: 04134 – 6241

web ..: http://www.lueneburger-nudelkontor.de

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

