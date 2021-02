IT-Support und Consulting von KSU Consult

KSU Consult bietet seinen Kunden IT-Lösungen, Unterstützung bei der Suche nach Partnern und mehr.

Das Leistungsangebot des Unternehmens KSU Consult richtet sich an alle Gewerbetreibenden, die professionelle IT-Lösungen, ein Produkt oder eine Produktserie für ihr Portfolio, einen zuverlässigen Lieferanten, einen passenden Partner für Vertrieb und Produktion oder auch einen Datenschutzbeauftragten suchen. Der Dipl.-Ing. Klaus Schumacher und seine erfahrenen Mitarbeiter haben sich insbesondere auf die Bereiche IT-Support und Consulting spezialisiert.

Mit ihrem großen und leistungsstarken Netzwerk realisieren die Experten individuelle, passgenaue Lösungen für die spezifischen IT-Ansprüche Ihrer Auftraggeber. Zum Angebot gehören beispielsweise hochwertige Server-Lösungen, inklusive des Einbaus, der Installation und gegebenenfalls Aufrüstung der Hardware. Gleiches gilt für Terminal-Server- und Arbeitsplatz-Lösungen. Bei Bedarf kann auch auf die immer weiter verbreiteten Cloud-Systeme zurückgegriffen werden (wie zum Beispiel Azure). Software-Support und Sicherheitslösungen, wie eine Firewall oder dergleichen, gehören ebenfalls zum Angebotsportfolio von KSU Consult.

Abgerundet werden die Services im Bereich des IT-Supports, durch die Unterstützung der Kunden beim Dokumentenmanagement sowie bei der Umsetzung von ERP-Lösungen. Die Abkürzung “ERP” steht in diesem Zusammenhang für Enterprise-Resource-Planning. Dabei handelt es sich um Softwarelösungen, die zur Ressourcenplanung eines Unternehmens oder einer Organisation eingesetzt werden.

Neben dem IT-Support ist das Consulting das zweite große Arbeitsfeld der Experten um Dipl.-Ing. Schumacher. Den Kunden fehlen oftmals die nötigen Ressourcen, um beispielsweise einen zuverlässigen Lieferanten, einen Kooperationspartner für Vertrieb und Herstellung oder einen kompetenten Datenschutzbeauftragten zu suchen. Ebenso verhält es sich in vielen Fällen, wenn neue Produkte und Produktserien für das eigene Portfolio gefunden oder entwickelt werden sollen.

Unabhängig davon, ob eine akute Störung vorliegt oder ein Unternehmer mit seinem bisherigen IT-Support unzufrieden ist und einen Wechsel des Anbieters in Betracht zieht – die Fachleute von KSU Consult stehen gerne mit Rat und zur Seite.

Zur Terminverfolgung werden dabei moderne Tools des Projektmanagements eingesetzt und die Kundenkommunikation erfolgt mit allen Medien, vom Brief über das Telefon bis hin zur Videokonferenz. Bei der Wahl der bevorzugten Mittel passen sich die Fachleute gerne den Auftraggebern und deren Partnern an.

KSU Consult ist ein auf Beratung spezialisiertes Unternehmen aus der Stadt Solingen. Das Geschäftsfeld umfasst die Bereiche IT-Support, Projekt-Management und Consulting. Inhaber des Betriebs ist der Diplom-Ingenieur Klaus Schumacher. Die Experten unterstützen ihre Kunden beispielsweise bei der Umsetzung von Cloud- und Server-Lösungen oder auch bei der Suche nach Vertriebspartnern und Datenschutzbeauftragten. Die Auftraggeber profitieren dabei von der großen Erfahrung der Mitarbeiter sowie vom Netzwerk von KSU Consult.

Firmenkontakt

KSU Consult

Dipl.-Ing. Klaus Schumacher

Herzogstraße 13

42699 Solingen

+49 (0) 212 / 2335944

+49 (0) 212 / 2335945

info@ksuconsult.de

https://www.ksuconsult.de

Pressekontakt

TJWeb

Thomas Joppien

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

+49 (0) 2821 / 7203 200

info@tjweb.eu

https://www.tjweb.eu

Bildquelle: Creative Commons CC0