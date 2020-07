IT Online Kongress mit Sandra Navidi und ITIL Entwickler Roman Jouravlev

Zwei Tage Live-Sessions und Netzwerken rund um IT Service Management

Karlsruhe / Bruchsal, 29. Juli 2020 – Für Deutschlands ersten Avatar-gestützten Online-Kongress für ITSM und ITIL stehen die wichtigsten Speaker fest. Wenn der in 3D gehaltene virtuelle Kongress “ITSM Horizon 2020” am 30. September und 1. Oktober live über die virtuelle Bühne geht, werden unter anderem die Finanzexpertin und Unternehmerin Sandra Navidi, sowie der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter der Unternehmensberatung SCOPAR, Jürgen T. Knauf (Vortrag “Wenn Buddha CIO wäre”) als Referenten und Gesprächspartner zu erleben sein.

Das Opening dieses ersten Online-Kongresses in 3D bestreiten Roman Jouravlev, Development Manager und Lead Architect von ITIL 4 bei AXELOS, der CIO des Dienstleistungsunternehmen Dussmann, Andreas Dietrich, sowie Roland Jungenkrüger, CEO des IT-Dienstleisters Visorian.

Insgesamt sind für die zwei Tage Live-Kongress fast 20 erfahrene und professionelle Referenten aus dem Umfeld von ITSM (IT Service Management) und ITIL eingeplant. Dazu gehören Prof. Dr. Udo Kebschull vom Hochschulrechenzentrum der Goethe-Universität Frankfurt, Stefan Smers, CIO beim Universitätsklinikum Leipzig, der ehemalige CIO des Handelskonzerns EDEKA, Dirk Kastner, der Leiter Zentral IT bei der Volkswagen Retail Dienstleistungsgesellschaft, Michael Simon (“ITSM ist die Leistung des (IT-)Motors”) sowie Helmut Schindlwick, CIO der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH.

In Echtzeit unterwegs mit dem eigenen Avatar

Organisiert wird dieses erste Avatar-gestützte 3D Online Forum für die ITSM Branche von der Scholderer GmbH. Es wurde als Folge der Corona-Krise ins Leben gerufen, nachdem mehrere Kongresse zum Thema IT Service Management (ITSM) in diesem Jahr abgesagt wurden. “Hinter dem neuen 3D-Online-Kongress steht die Idee, das Thema ITSM in Deutschland mit innovativen und disruptiven Konzepten voranzubringen und den Wissenstransfer zu fördern”, betont Geschäftsführer Dr. habil. Robert Scholderer. “Die Kontakt-Beschränkungen als Folge der Corona-Pandemie haben diesen Druck verschärft und die Überlegungen für ein neues Konzept anstelle der bisherigen ITSM-Kongresse vorangetrieben.”

Unter dem Titel “ITSM Horizon 2020” wollen die Macher den Teilnehmern trotz der aktuellen Kontakt-Beschränkungen in diesem Jahr ein professionelles Networking ermöglichen und der Branche mit der Durchführung dieser besonderen Kongress-Form neue Horizonte eröffnen. Alle Teilnehmer erhalten einen Avatar, mit dem sie sich auf der virtuellen Messe frei bewegen können. Die Avatare sind Repräsentanten und ermöglichen einen Austausch in Echtzeit wie Telefonie, Chat und Visitenkartentausch. Die 3D Darstellung der Aussteller-Stände, Avatare und Messehallen sind in der ITSM-Branche bisher einmalig.

Der Kongress “ITSM Horizon 2020” findet am 30. September und 1. Oktober statt. Teilnehmer können sich von jedem Ort aus einwählen. Eine Anmeldung ist unter https://www.itsm-horizon.com/#anmeldung möglich. Die Teilnehmer erhalten eine Anmeldebestätigung und einen Code, mit dem sie sich ab dem 30. September einloggen können.

Die Scholderer GmbH ist ein auf ITSM spezialisiertes Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für IT-Service und Service Level Agreement (SLA) mit Schulungen zur Providersteuerung. Für namhafte deutsche Firmen und internationale Konzerne hat Scholderer bis heute über 3.500 SLA- und Outsourcing-Verträge mit einem Volumen von über 2,6 Milliarden Euro erstellt. Das vom Unternehmen entwickelte SOUSIS-Modell zählt offiziell zu den vier internationalen IT-Standards für die Gestaltung von SLAs und wird weltweit von fast 2.000 IT-Firmen angewendet. Gründer und Geschäftsführer Robert Scholderer studierte Mathematik und Informatik in München, promovierte in Karlsruhe und habilitierte sich an der TU Ilmenau, wo er auch als Dozent tätig ist. Er ist Autor der Fach-Bestseller “IT-Servicekatalog” und “Management von Service Level Agreements”, seine Seminare und Vorträge haben mehr als 1.000 Teilnehmer besucht.

