Istanbul – der neue Instrumentalhit von Dee Jay Rufus

Ein Ohrenschmaus für Instrumental-Freunde

dee jay RUFUS überraschte eindrucksvoll mit seinem Album „My golden TAPES“ und sogleich auch mit seiner ersten Albums-Auskoppelung „Summer Breeze“. Dieses absolute sommerliche Chillen erreichte in den DJ Top 100 nach sage und schreibe 16 Wochen sogar Position #15 und ist dort nach wie vor erfolgreich notiert.

Jetzt folgt von dee jay RUFUS die 2te Auskoppelung aus seinem mit 21 Top-Instrumental-Songs bestückten CD-Album „My golden TAPES“. Es ist der „Kino im Kopf Song“ … „ISTANBUL“.

Wer noch nie in der Istanbuler-Millionen-Metropole war, schließt einfach die Augen und lässt sich von den Klangelementen dieses Musikstückes leiten. Tausend Bilder vom Orient mehr werden sofort in uns geweckt. Pussierende Träume bis hin zur Lust am exotischen rhythmischen Bauchtanz werden durch das feinfühlige und konzeptionelle Arrangement für den Zuhörer geweckt. Wundern Sie sich nicht, wenn sie wie von Magie erfasst sofort zum Hörerlebnis mitgrooven. Ein unverwechselbares Flair strahlt dieses eigenständige und unverwechselbar-kreierte Werk aus und ist zudem voll auf unsere Hörgewohnheiten, trotz der zahlreichen experimentellen Instrumente, abgestimmt.

Voll rhythmisch, groovend und voller musikalischer Erlebnisse wird der Zuhörer von dee jay RUFUS mit „ISTANBUL“ in eine regelrechte orientalische Trance gezogen und wie „Aladin“ verzaubert.

Bedingt durch die notgedrungene Corona-Pause hat sich dee jay RUFUS zusammen mit seinen musikalischen Partnern ans Pult gesetzt und ein eigenständiges neues Musikprojekt entwickelt …

und zwar Instrumental-Songs die als Indikative zum Relaxen, Tanzen, Chillen und als Stilmittel für Film, Video und Radiokonzeptionen bestens geeignet sind. Die jeweiligen Musikproduktionen wurden vom genialen Musiker-Team rund um dee jay RUFUS begleitet. Ein bemerkenswertes Album das jetzt mit einer weiteren Auskoppelungs-Perle mehr als nur aufhorchen lässt.

dee jay RUFUS mit „ISTANBUL“ ist das musikalische Hör-Erlebnis !!!

DE-F28-21-332-01

Music & Lyrics: Dee Jay Rufus

Label und Labelcode: XENIA Records

Publisher: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Producer: Jürgen Kerber

Keyboards, Drums and Percussion by Stephan Baier

Guitars, Piano and Accordion by Chris Odien

Recordings, mixes by Rufus & Steve

Studio work at Halle Studio

Mastering by Shirin Valentine Studio Köln-Bonn

Cover photo: Porechenskaya ©-by fotolia

Cover design von Yvonne Kerber

© + (P) 2021 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: S-CD 14332

Infos and contact www.jaykay.de

Info- und Bildquelle: JayKay event und Music

