Ist Markenbildung im digitalen Zeitalter wichtig?

Wir beantworten die Frage mit einem klaren „Ja“! Denn Markenbildung und Markenpositionierung ist durch die Digitalisierung noch wichtiger, aber auch viel komplexer geworden. Dies hängt zum Einen an den vernetzen Kunden, die „always on“ sind und aus einer Vielzahl von Angeboten wählen können. Zum Anderen steigt die Komplexität in der Markenbildung, da eine neue Ära im Wettbewerb um Aufmerksamkeit begonnen hat und die Marke omnipräsent an den Touchpoints der potentiellen Kunden positioniert werden muss. Grund genug in diesem Fachartikel einen intensiven Blick auf Markenbildung und Markenpositionierung zu werfen.

Eine klare Vision und Authentizität schafft Markendifferenzierung

Wenn Dein Unternehmen, Deine Produkte oder Dienstleistungen ein einzigartiges Angebot bieten, einen ungedeckten Bedarf lösen oder darüber hinaus ein gewünschtes Erlebnis liefern, hilft Dir die Markenpositionierung, Dich von der Masse abzuheben. Denn eine gute Markenbildung und Markenpositionierung führt zu einer Markendifferenzierung, die eine Monopolstellung im Kopf Deiner Kunden schafft. Coporate Design, Corporate Communication und Brand Personality müssen dabei genau aufeinander abgestimmt sein und sich vom Wettbewerb abheben. Dabei legt der digitale Kunde – neben dem größtmöglichen Nutzen des Angebotes – vor allem Wert auf eine authentische und transparente Markenpersönlichkeit, die Identifikation und Nähe schafft. Der Kunde will Teil der Marke sein und die Vision der Marke leben können.

Deine Marke ist nur so stark wie die Energie, die Du in ihren Aufbau steckst.

Dies ist vergleichbar mit einer Rakete, die beim Start die meiste Energie benötigt. Deshalb ist es extrem wichtig, sich viel Zeit für die Markenbildung zu nehmen, um einen perfekten Start zu erreichen. Ist dies geschafft, beginnt in der zweiten Phase die Markenpositionierung, die Deine Markenrakete mit Kreativität, Disziplin und Ausdauer in den Orbit befördert. Dies kann, je nach Intensität des Marktes, einige Zeit dauern, doch wenn sich Deine Marke erst einmal in der Erdumlaufbahn befindet, wird sie zum Selbstläufer. Während Deine Mitbewerber kontinuierlich gegen die Schwerkraft und Reibung des Marktes ankämpfen, verfolgst Du ein klares Ziel, vergrößerst mit einer kontinuierlichen Markenpositionierung den Vorsprung und behältst auf Deiner Umlaufbahn den Überblick.

Eine starke Marke durchbricht die Unordnung im Kopf Deiner Kunden

Jeden Tag werden die Verbraucher mit Marketing- und Werbebotschaften bombardiert. Bis zu 3000 Werbebotschaften verarbeiten wir täglich. Zum größten Teil unterbewusst. Doch die Fülle von Information hinterlässt bleibende Spuren. Die meisten Verbraucher fühlen sich überfordert und die Vielfalt von Alternativen erschwert ihre Entscheidungen. Im Wettlauf um Aufmerksamkeit bleibt letztendlich der Konsument auf der Strecke. Inmitten all dieser Geräusche wirkt eine kundenorientierte Marke wie ein Anker, der den Konsumenten aus der Flut von Informationen rettet und mit ihm in Beziehung tritt. Die Marke wir zum Problemlöser auf Produkt- und Unternehmensebene und setzt für die Kundenbindung einen wichtigen Anker, der effizient und effektiv Deine Zielgruppe erreicht.

Nimm Deinen Kunden die Entscheidung ab und erleichtere den Einkauf

Verbraucher wollen einfache Entscheidungen. Sie wollen nicht 30 Alternativen prüfen und ihre Entscheidung in Frage stellen. Doch das Internet entwirft neue Regeln. Die Algorithmen von Google & Co. führen den Verbraucher immer wieder zu neuen Alternativen, die sie vorher nicht im Fokus hatten. Bewertungsportale verunsichern den Verbraucher, der eigentlich seine Entscheidung in vielen Fällen schon getroffen hat. Der Wunsch der Konsumenten nach Klarheit steigt und eine gut positionierte Marke kann diesen Wunsch erfüllen. Sie bildet den Anker im Meer der Angebote, der Vertrauen schafft und die Kaufentscheidung erleichtert. Bewusst und unbewusst löst Markenpositionierung eine emotionale Reaktion bei Deiner Zielgruppe aus. Denn Du nimmst ihnen durch eine klare Markenpositionierung ,die Entscheidung ab und zeigst ihnen in der Customer Journey die beste Abkürzung zum Kauf.

Content- Marketing – Der Schlüssel zur perfekten Markenkommunikation

„Tue Gutes und rede darüber“! Dieses Zitat sollte auch für Deine Marke gelten, denn Dein Auftrag ist es, ein Angebot zu schaffen, das Deiner Zielgruppe die beste Lösung und den höchsten Nutzen bringt. Doch das beste Produkt oder die beste Dienstleistung helfen Dir nicht, wenn niemand davon erfährt. Und oftmals ist eine gute Kommunikation das Zünglein an der Waage, um in der Wahrnehmung Deiner Kunden zu punkten. Hier kommt Content-Marketing ins Spiel, das Deiner Marke den kommunikativen Boost gibt und die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt an den relevanten Touchpoints platziert. Denn in jeder Stufe der Customer Journey hat Deine Zielgruppe einen anderen Kommunikationsbedarf. Ziel ist es, diesen zu analysieren und stringent in allen Phasen der Customer Journey bereitzustellen.

Mache Markenbildung und Markenpositionierung zur „Chef-Sache“

Setze Dich intensiv mit der Markenbildung und Markenpositionierung auseinander und analysiere Deine Zielgruppe. Verabschiede die Bauchladen-Mentalität und stelle Dich spitz auf. Dadurch erhöhst Du den Wert Deiner Marke. Als Leitfaden haben wir hierzu unser Brand Booster Workbook entwickelt, das Dich in Deiner Markenbildung und Markenposition unterstützt. Unabhängig davon, ob Deine Marke vom Massenmarkt konsumiert wird oder ein limitierter Luxusartikel ist – eine strategisch ausgerichtete Marke entscheidet über den spezifischen Wert und den Erfolg Deines Unternehmens.

Unsere Mission ist es, Onlinemarketing und Leadgenerierung für Unternehmen und Selbstständige so einfach und gewinnbringend wie möglich zu machen. Das bedeutet, unsere Kunden erfolgreich im Markt zu positionieren und durch individuelle Digitalstrategien den Wettbewerbern immer einen Sprung voraus zu sein.

