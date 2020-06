Galaxy-Smartphones machen Raumschiffe am Himmel der Erde sichtbar

Invasion #with Galaxy: R/GA und Samsung launchen “Star Wars” AR-Experience

New York/Berlin, 04.06.2020 – Zum Start der letzten Episode der Kult-Filmserie Star Wars “Der Aufstieg Skywalkers” überraschte Samsung die Besitzer eines Galaxy-Smartphones mit einer einzigartigen Aktion.

Gemeinsam mit R/GA machte der Elektronikkonzern sieben Raumschiffe aus einer weit entfernten Galaxie am US-amerikanischen Himmel sichtbar. Die Nutzer benötigten dafür nur die bereits vorinstallierte Samsung Members-App, für die R/GA die exklusive Augmented Reality Experience “Invasion #withGalaxy” entwickelte.

Am Abend der Hollywood-Premiere gingen die Star Wars Raumschiffe über den USA auf Reise, wo sie am Himmel von sieben einzelnen Städten auftauchten. Ab dem Tag des offiziellen Filmstarts waren sie dann landesweit zu sehen. Unter dem Hashtag #withGalaxy konnten Samsung-Nutzer ihre besten Aufnahmen der Raumschiffe in den sozialen Medien teilen.

Für Design und Entwicklung der Experience arbeitete R/GA mit dem Londoner Unternehmen Pl.ai zusammen. Gemeinsam mit Lucasfilm und ILM sorgten die R/GA Studios dafür, dass die ursprünglichen Raumschiffmodelle des Films für das AR-Erlebnis so optimiert wurden, dass eine hohe optische Wiedergabetreue erzielt werden konnte. Die Markteinführung über bezahlte und interne Samsung-Kanäle begleitete R/GA mit einem interdisziplinären Team aus Strategie, Connections, Marketingwissenschaften und Kreativen.

Die AR-Experience sorgte für eine deutlich erhöhte Performance der Samsung Members-App: In diesem Zuge stiegen die Google Play Visits um 74% und die Zahl der täglich aktiven Nutzer um 31%. Außerdem wurden mehr als 10.000 UGC-Fotos geteilt. “Nicht zuletzt startete mit “Invasion #withGalaxy” jedoch auch ein völlig neuer, nativer AR-Kanal, den Samsung auch im Rahmen zukünftiger Initiativen nutzen kann”, so Sascha Martini, Managing Director R/GA Berlin.

