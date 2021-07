Intermodaler Transport als attraktive und nachhaltige Lösung für Langstreckentransporte

Sechs Vorteile, die der Kombiverkehr mit sich bringt

Der Kombiverkehr zwischen Benelux und Spanien gehört seit kurzem zum Serviceportfolio von C.H. Robinson, einem weltweit führenden Logistikunternehmen. Damit geben wir unseren Kunden eine weitere Möglichkeit, die Umwelt zu schonen und Lieferketten nachhaltiger zu gestalten – aber auch Speditionskosten zu minimieren und Ressourcen effizient einzuplanen. Welche Vorteile ergeben sich außerdem für Spediteure? Ein Überblick:

1. Mehr Flexibilität und ein breiteres Serviceangebot, um die steigenden Kundenerwartungen zu erfüllen. Der intermodale Schienenverkehr holt Kunden da ab, wo sie ihre Lieferwege optimieren müssen. Er hilft ihnen, Transportwege sinnvoll und vorausschauend zu planen.

2. Nachhaltige Lieferketten: Der Schienentransport bietet eine umweltfreundlichere Möglichkeit, Fracht über Land zu transportieren. Schienenwege sind drei- bis viermal kraftstoffeffizienter als andere Transportwege. Der Transport von Gütern auf der Schiene kann die Treibhausgasemissionen im Durchschnitt um bis zu 75 Prozent senken.

3. Zuverlässigkeit: Intermodale Bahntransporte ermöglichen den Zugang zu zusätzlichen Kapazitätsalternativen. Der Kombiverkehr gilt als sehr zuverlässig, da Transporte nach standardisierten Fahrplänen ablaufen. Mögliche Verspätungen und Unterbrechungen können so vorgebeugt werden.

4. Kosteneffizienz: Spediteure profitieren von niedrigeren und wettbewerbsfähigeren Raten sowie geringeren Umschlagskosten. Dadurch sparen sie Zeit, Geld und Ressourcen. Da der intermodale Transport sehr energieeffizient ist, können Spediteure ihre Fracht kosteneffizienter von A nach B transportieren.

5. Optimierung der Fahrerkapazität: Intermodale Transporte auf der Schiene entlasten Spediteure. Herausforderungen wie der anhaltende Fahrermangel in der Logistikbranche, der Anstieg der Kosten aufgrund erhöhter Sicherheitsvorschriften oder Hafenüberlastungen können durch die Optimierung der Lieferwege angegangen werden.

6. Informationen über jeden Transportabschnitt in Echtzeit – durch innovative und technologiegetriebene Lösungen. Informationen in Echtzeit helfen Transportunternehmen, Abhol- und Lieferzeiten genau zu bestimmen und die Lieferwege bei Bedarf umzuleiten. GPS-Tracking sowie Track & Trace-Funktionen stellen Daten der verschiedenen Transportabschnitte zur Verfügung, die es im nächsten Schritt auszuwerten gilt.

Die Business-Intelligence-Plattform Navisphere® von C.H. Robinson ermöglicht auf Basis von Echtzeit-Informationen eine durchgängige Versandtransparenz über alle Transportabschnitte hinweg. Die erhobenen Daten werden mittels Künstlicher Intelligenz und Machine Learning ausgewertet und geben genaue Auskunft über mögliche Störungen, Lieferzeiten und Wege sowie alternative Routen.

Bei C.H. Robinson arbeiten Logistikexperten, Innovationsteams und Datenwissenschaftler mit Kunden und Spediteuren zusammen, um personalisierte Lösungen für die Optimierung der Supply-Chain zu entwickeln. Mit Navisphere® und mit Hilfe der verfügbaren Daten der unterschiedlichen Lieferwege stellen wir die besten Analysen bereit, um Lieferketten zukunftsfähig und nachhaltig zu optimieren.

